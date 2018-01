Биография солистки The Cranberries. Справка

Фото из открытых источников

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает телеканал RTE.

Ниже приводится биография Долорес Мэри Айлин О'Риордан.

Долорес Мэри Айлин О'Риордан (Dolores Mary Eileen O"Riordan), ирландская певица, композитор и автор песен, вокалистка рок-групп The Cranberries и D.A.R.K. родилась 6 сентября 1971 года в пригороде Лимерика, Беллибрикене (Ирландия).

Долорес родилась в небогатой фермерской семье Теренса О'Риордана и Айлин Гринсмит. Была самой младшей из семи детей. У Долорес было пять братьев: Теренс, Брендан, Донал, Пиджей, Джозеф и одна сестра Энджела.

В детстве Долорес пела в церковном хоре. С пяти лет играла на пианино и дудочке, с 17 — на гитаре, мандолине.

В 1990 году О'Риордан в качестве вокалистки присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries.

Участвовала в записи песен таких групп и исполнителей, как Moose (1992 год), Touch of Oliver (1993 год), Джа Уоббл — "The Sun Does Rise" (1994 год). В 1995 году принимала участие в концерте Лучано Паваротти, спев с ним дуэтом песню "Ave Maria", с Саймоном Ле Боном она исполнила песню "Linger" и участвовала в исполнении гимна "Nessun Dorma".

В 2003 году участники The Cranberries объявили о творческом перерыве, и Долорес начала сольную карьеру.

В мае 2007 года вышел дебютный сольный О'Риордан альбом "Are You Listening?", первым синглом с которого стала песня "Ordinary Day", посвящённая её дочери Дакоте. За четыре года Долорес написала 32 песни, из которых 12 вошли в альбом.

Долорес также сотрудничала с композитором Анджело Бадаламенти, с которым записала песни "Angels Go to Heaven" (2004 год), "The Butterfly" (2006 год) и "Secrets of Love" для саундтреков к фильмам "Эвиленко" (2004 год) и "Secrets of Love" (2007 год).

С июля 1994 года Долорес О'Риордан была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бёртоном (Don Burton), с которым развелась в 2014 году. У супругов трое детей: сын Тэйлор Бакстер Бёртон и две дочери: Молли Ли Бёртон и Дакота Рэйн Бёртон.

Проживала в Хоуте, (Ирландия).

15 января 2017 года Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет.