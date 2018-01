Внезапная смерть солистки The Cranberries. Лучшие песни группы

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, скончалась солистка легендарной ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

Группа The Cranberries была основана в 1989 году и добилась мировой известности в 1990-х.

Популярность к группе пришла в 1993 году после создания песни "Linger"

Песня-протест "Zombie", которая вышла в 1994 году и является одной из самых популярных песен группы. Занимала высшую ступень в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии.

Существует мнение, что "Ode to My Family" — одна из лучших песен группы, сочетающая в себе качественную мягкую лирику и сильный вокал Долорес.

"Free To Decide" — второй сингл с альбома To the Faithful Departed, который вышел в 1996 году.

"Animal Instinct" — Песня занимала верхние строчки хит-парадов во всех странах от Австралии до Южной Африки.