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    Внезапная смерть солистки The Cranberries. Лучшие песни группы

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    По данным СМИ, солистка The Cranberries Долорес О'Риордан находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны, заявил представитель исполнительницы.
    Видеоканал TheCranberriesVEVO на Youtube

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, скончалась солистка легендарной ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

    Группа The Cranberries была основана в 1989 году и добилась мировой известности в 1990-х.

    Популярность к группе пришла в 1993 году после создания песни "Linger"

    Песня-протест  "Zombie", которая вышла в 1994 году и является одной из самых популярных песен группы. Занимала высшую ступень в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии.

    Существует мнение, что "Ode to My Family" — одна из лучших песен группы, сочетающая в себе качественную мягкую лирику и сильный вокал Долорес.

    "Free To Decide" — второй сингл с альбома To the Faithful Departed, который вышел в 1996 году.

    "Animal Instinct" — Песня занимала верхние строчки хит-парадов во всех странах от Австралии до Южной Африки.

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