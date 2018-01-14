Умер известный украинский журналист

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 14 января, умер журналист телеканала "Эспресо" Дмитрий Гомон. Об этом сообщила его жена Татьяна в социальной сети Facebook.

Журналист несколько лет боролся с тяжелой болезнью.

"Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но. Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись и я ни на минуту ни о чем не жалею", — написала она.

Как сообщает "Страна", у Дмитрия Гомона был рак поджелудочной железы IV стадии. Окончательный диагноз ему поставили только в начале января в Израиле. Украинские онкологи убеждали, что журналист болеет раком печени.

Напомним, в среду, 3 января, на 78 году жизни умер известный украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Шарпанський.