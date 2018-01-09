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    Умер известный советский оперный певец

    (обновлено: )617
    По словам родственников певца, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался днем во вторник. Дискография певца насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.
    Сцена из оперы Александра Бородина Князь Игорь. Князь Галицкий - народный артист СССР, лауреат Государственной премии Александр Филиппович Ведерников. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости родственники знаменитого баса.

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    "Да, к сожалению эта весть правильная. Александр Филиппович скончался сегодня днем", — сообщили РИА Новости родственники певца.

    Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского в 1955 году.

    С 1955 по 1958 год Ведерников работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), а с 1958 года по 1990 год был солистом московского Большого театра.

    Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

    В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

    Ранее сообщалось, что израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший Холокост, скончался в ночь на четверг в возрасте 85 лет.

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