Умер известный советский оперный певец

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости родственники знаменитого баса.

"Да, к сожалению эта весть правильная. Александр Филиппович скончался сегодня днем", — сообщили РИА Новости родственники певца.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского в 1955 году.

С 1955 по 1958 год Ведерников работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), а с 1958 года по 1990 год был солистом московского Большого театра.

Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

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