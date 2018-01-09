Украинский певец подал заявку на "Евровидение-2018" от Белоруссии

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Украинский 24-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Белоруссии.

Об этом сообщает телеканал Super в Instagram.

"24-летний артист, набирающий популярность в России подал заявку на участие в международном конкурсе от другой страны — Белоруссии, хотя сам и вовсе является гражданином Украины. Представленный трэк является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске", — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что ведущими музыкального конкурса "Евровидение-2018" избраны четыре женщины.

Напомним, что "Евровидение-2018" пройдет в мае в столице Португалии — Лиссабоне. Победителем "Евровидения-2017", финал которого проходил в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").



