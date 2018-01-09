наверх
09.01.201820:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украинский певец подал заявку на "Евровидение-2018" от Белоруссии

    (обновлено: )242
    Украинский 24-летний певец Никита Алексеев подал заявку на участие в международном конкурсе от другой страны — Белоруссии, хотя сам является гражданином Украины.
    Украинский поп-певец Никита Алексеев (Alekseev)
    Nikita Alekseev

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Украинский 24-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Белоруссии.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блинов: уже четыре артиста сказали то, что у многих на уме

    Об этом сообщает телеканал Super в Instagram.

    "24-летний артист, набирающий популярность в России подал заявку на участие в международном конкурсе от другой страны — Белоруссии, хотя сам и вовсе является гражданином Украины. Представленный трэк является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске", — сообщает телеканал.

    Ранее сообщалось, что ведущими музыкального конкурса "Евровидение-2018" избраны четыре женщины. 

    Напомним, что "Евровидение-2018" пройдет в мае в столице Португалии — Лиссабоне. Победителем "Евровидения-2017", финал которого проходил в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Доллары и евро
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших