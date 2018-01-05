Блинов: уже четыре артиста сказали то, что у многих на уме

РИА Новости Украина

За последнее время четыре публичных человека, артиста, высказали то, что у многих сограждан на уме. Бобул, Данилко, Быстряков, Зеленский. Говорили по разным причинам, пишет на своей странице в Facebook экономический эксперт, шеф-редактор "Радио "Вести" Андрей Блинов.

Он приводит цитаты:

Иво Бобул: "Здесь нужны тупые люди, неграмотные, безголосые, "голожопые". Такая культура нужна. Очевидно, хотят сделать из нации пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно. Здесь не любят людей, которые имеют свою позицию, взгляды и индивидуальный музыкальный вкус".

Андрей Данилко: "Мне и первый Майдан не нравился, честно скажу. Я же живу там рядом. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссёр, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму. Крым аннексировали, и мне никогда не было понятно, почему за него не боролись. Думаю, что Крым отдали. Я не могу понять, как можно было взять и отдать… Всё время прикрывание какими-то лозунгами: "Мы все так любим Украину". А при этом ты понимаешь, что она разваливается"".

Скриншот с сайта Facebook

Владимир Быстряков: "Нас вынуждали и вынуждают к внутренней эмиграции. Или говорят "Чемодан-вокзал-Россия!" Ну, известна эта старая песня, когда хотят избавиться от так называемых москалей, или "ваты", "сепаров", и сразу заживем – всё нормально. Такое было в своё время в Зимбабве, когда они отказались от белых партнеров – в бизнесе, и сразу страна рухнула. Моментально. Началась дикая инфляция. То же самое, примерно, происходит и здесь".

Владимир Зеленский: "Если задача просто забрать этот сериал у людей, то вы так напрямую и скажите, а не выдумывайте там разнообразные поводы, по какой причине вы это делаете и зачем. Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумы". Это я тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Вы боретесь с тем, что людей объединяет".

"Да, многие не скрывают, что царит атмосфера угнетения, что есть сомнения в перспективах, что залы собирать сложно, что шариковых стало избыточно много наверху, что государство утратило монополию на силу и не противится самодеятельности "активистов", которые превратились в частные военные отряды, что слова "Украина" и "справедливость" как-то уж совсем отдалились. Много таких "что"", – отмечает Блинов.

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Но по сути, уверен он, каждый из артистов сказал о своём лично наболевшем.

"Вот в этом проблема. Проблема в том, что веник разломан и каждый прутик метёт в свою сторону. Объединяться надо", – призвал эксперт.