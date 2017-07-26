Определен город, в котором пройдет Евровидение-2018

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне.

Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал — на 12 мая 2018 года, сообщает Европейский вещательный союз.

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На право принимать конкурс претендовали также португальские города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

​Напомним, что на Евровидении-2017, которое прошло в Киеве, победил певец из Португалии Сальвадор Собрал. По правилам следующий конкурс принимает страна победителя.