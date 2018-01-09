Ведущими "Евровидения-2018" стали четыре женщины

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Ведущими музыкального конкурса "Евровидение-2018 избраны четыре женщины, сообщается на сайте конкурса.

Напомним, что "Евровидение-2018" пройдет в мае в столице Португалии — Лиссабоне. Победителем "Евровидения-2017", финал которого проходил в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").

"Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо стали ведущими прямых эфиров во время Евровидения-2018 в Лиссабоне", — говорится в сообщении.

Организаторы "Евровидения" приводят информацию о ведущих конкурса.

Филомене Каутела, которая родилась в Лиссабоне, 33 года. Она начала свою карьеру актрисы в театре в 2000 году. Уже через 4 года она дебютировала в кино и в 2005 году стала ведущей MTV Portugal. Она продолжала выступать в театре и кино, а работа на телевидении привлекла ее на различные проекты на каналах. В частности, с 2015 года она вела программу "5 Para a Meia Noite" ("Пять минут до полуночи") на канале RTP.

Во время Евровидения-2017, которое происходило в Киеве, Филомена из Португалии объявляла оценки жюри во время финала и в прямом эфире общалась с украинскими ведущими.

Сильвии Альберто 36 лет. Она дебютировала на телевидении в The Disney Club в возрасте 19 лет. Через год презентовала новое TV-шоу на канале RTP; в то же время начала карьеру на радио, на местной станции в Лиссабоне Mix FM. Позже перешла на частный канал NIC, где работала репортером. В 2006 году перешла на RTP, чтобы провести несколько телешоу о талантах, в частности о танцах, кулинарии, а также "Таланты Португалии". Кроме того, Сильвия комментировала конкурс "Евровидение" в 2011, 2013 и 2014 годах.

Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

Даниэла Руа родилась в Бостоне штат Массачусетс, США, ей 34 года. Когда ей было 5, семья переехала в Португалию. В 16 она начала карьеру актрисы, снявшись в телесериале. Даниэла получила степень бакалавра в области исполнительского искусства в университете в Лондоне; театральному и кино-искусству училась в Нью-Йорке. Помимо своей основной работы актриса вручала награды на американской премии "Выбор народа" в 2012 году.

Катарина Фуртадо родилась в Лиссабоне, ей 45 лет. Она уже несколько лет работает телеведущей и актрисой, разрабатывая множество проектов, связанных с расширением прав и возможностей. Согласно исследованию компании Marktest в 2017 году, Катарину Фуртадо считают самым привлекательным человеком в Португалии, ее работа и щедрость являются вдохновением для португальцев.

Катарина была послом доброй воли Организации Объединенных Наций с 2000 года, а в 2012 году учредила организацию для повышения осведомленности о правах женщин и для расширения прав и возможностей женщин. В 2013 году получила награду "Женщина года" от журнала GQ. Автор книги "Что я вижу и не забываю".

Смотрите также: Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата