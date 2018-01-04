Певец Олег Винник о местечковости и непрофессионализме в Украине

В Украине очень сильно разочаровывает местечковсть и непрофессионализм, когда любой может стать политиком или врачом, купив диплом, заявил певец, артист и композитор Олег Винник.

"Я бы принял участие в политике только в том случае, если бы от меня зависел мир в человеческих душах, и если только я смог бы это сделать. Безусловно, при таких обстоятельствах я согласился бы пойти в политику, ведь мир для меня очень важен", — сказал Винник в эфире телеканала ZIK.

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В то же время популярный певец признался, что в Украине его больше всего разочаровывает непрофессионализм абсолютно во всех сферах.

"Местечковостью, доступность и непрофессионализм меня разочаровывают больше всего. Например, когда любой может стать политиком или врачом, купив диплом, или дипломатом, то это очень негативно отражается на жизни страны. Конечно, я не говорю обо всех, ведь есть достойные люди. Но большинство все же не заслуживает быть там, где они оказались", — уверен артист.

Винник отметил, что зачастую украинцы, сетуя на свою страну, стремятся уехать за границу, надеясь, что там они получают все.

"За границу надо ехать за навыками, чтобы затем вернуться домой и сделать вклад в свою страну, а не для того, чтобы показать свое "я" или же иметь лучшую жизнь", — резюмировал он.

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