Знаменитый певец полностью разделся

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Британский певец Робби Уильямс поздравил всех с католическим Рождеством, выложив на своей странице в Facebook откровенный снимок.

"Всех с Рождеством! Кто хочет поцелуй под омелой?" — подписал фото певец.

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На момент публикации новости снимок набрал более 105 тысяч лайков и более 8,5 тысячи комментариев.

facebook.com/robbiewilliams, 26 декабря 2017

Ранее "голым" снимком поделился украинский певец Виталий Козловский.