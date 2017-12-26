наверх
26.12.201715:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Знаменитый певец полностью разделся

    (обновлено: )31202
    На момент публикации новости снимок Робби Уильямса, на котором он запечатлен без одежды, набрал более 105 тысяч лайков и более 8,5 тысячи комментариев.
    Британский певец Робби Уильямс. Архивное фото
    facebook.com/robbiewilliams

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Британский певец Робби Уильямс поздравил всех с католическим Рождеством, выложив на своей странице в Facebook откровенный снимок.

    "Всех с Рождеством! Кто хочет поцелуй под омелой?" — подписал фото певец.

    Смотрите также: Сексуальные хоккеистки стали героинями горячего календаря на 2018 год

    На момент публикации новости снимок набрал более 105 тысяч лайков и более 8,5 тысячи комментариев.

    facebook.com/robbiewilliams, 26 декабря 2017

    Ранее "голым" снимком поделился украинский певец Виталий Козловский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Служба безопасности Украины
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США