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    Культура

    Украине нужны безголосые и тупые. Известный певец сделал резкое заявление

    (обновлено: )1853270
    По мнению народного артиста Иво Бобула, из украинцев хотят сделать пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно.
    Иво Бобул
    Facebook Иво Бобула

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Следя за современной украинской музыкальной сценой, создается впечатление, что культурные ценности обществу вообще не нужны, актуальны безграмотность, безголосость и обнаженные тела.

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    Такое мнение в эфире на телеканале ZIK выразил народный артист Украины Иво Бобул.

    "Мы обожаем равняться на чужие страны, так обратим внимание на Америку. Что делает любой певец моего ранга на Новый год? Он везде: поет, гастролирует. Меня в этом году никуда не приглашали. Отсюда делаю вывод, что не живу в стране, которой нужен. Здесь нужны тупые люди, неграмотные, безголосые, "голожопые". Такая культура нужна. Очевидно, хотят сделать из нации пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно. Здесь не любят людей, которые имеют свою позицию, взгляды и индивидуальный музыкальный вкус", — сказал Бобул.

    Музыкант подчеркнул: песня должна быть языком, и понятнее, тем лучше. А хорошая музыка всегда остается актуальной.

    Ранее народный артист СССР, депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон назвал "мракобесием" закон о гастролях российских артистов в Украине.

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