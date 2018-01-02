Известный российский певец впервые показал сына

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Российский певец Сергей Лазарев разместил праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты.

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"Спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать, так как он уже совсем большой, и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!" — написал певец в Instagram.

instagram.com/lazarevsergey Сергей Лазарев с сыном

О том, что у него есть сын, Лазарев сообщил год назад. Оказалось, что певец стал папой в 2014 году. После этого он неоднократно постил фотографии с сыном, но никогда не показывал его лицо.

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