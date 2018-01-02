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    Культура

    Известный российский певец впервые показал сына

    (обновлено: )200
    О том, что у Лазарева есть сын, певец сообщил год назад. После этого он неоднократно постил фотографии с Никитой, но никогда не показывал его лицо. В начале этого года он выложил в соцсети фотографию с сыном, "так как он уже совсем большой".
    Певец Сергей Лазарев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Российский певец Сергей Лазарев разместил праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты.

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    "Спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать, так как он уже совсем большой, и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!" — написал певец в Instagram.

    instagram.com/lazarevsergey
    Сергей Лазарев с сыном

    О том, что у него есть сын, Лазарев сообщил год назад. Оказалось, что певец стал папой в 2014 году. После этого он неоднократно постил фотографии с сыном, но никогда не показывал его лицо.

    Накануне Нового года в третий раз матерью стала американская актриса Джессика Альба.

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