По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
По словам родственников певца, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался днем во вторник. Дискография певца насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.
Если углублять тему "советской оккупации", то это может очень далеко завести. Хотя и без того у Киева в последнее время возникло много проблем во взаимоотношениях с соседями, считает политэксперт Николай Спиридонов.
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
По словам Горбачева, благодаря тому, что перестройка состоялась, "и несмотря на то, что ее оборвали и после неё все время пихали, она такой толчок дала и (не только) нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришёл в движение".
В этот день, 4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Запущенный космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров.
Русофобия в Польше стала государственной доктриной, реализуемой в данный момент правительством, и это наверняка не обходится без влияния на сознание поляков, особенно молодого поколения, считает экс-премьер страны Лешек Миллер.
Чтобы распознать фейковые новости, необходимо знание того или иного положения дел и понимание истинных причин происходящего, считает Копп. К фейковым новостям относятся в том числе и необъективное изложение событий и "искажение действительности".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, а также интеллект девушек.
9 мая в Украине отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой украинский народ боролся за свободу и независимость своей родины против фашистской Германии и ее союзников.
В субботу, 9 мая, в Украине отмечается всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой украинский народ боролся за свободу и независимость своей родины против фашистской Германии и ее союзников.
Уникальную цветную видеозапись сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. На кадрах видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей.
В Киеве 7 ноября прошли мероприятия, посвященные памяти погибших во время октябрьских событий 1917 года. По центру города прошло шествие, а по окончании мероприятия состоялось возложение цветов и молебен.
График позволяет сравнить покупательную способность граждан Советского Союза в 1985 году и населения бывших союзных республик в 2016 году. Сравнение приводится по восьми показателям (хлеб, молоко и другие продукты).
В Украине за 5 лет количество тех, кто жалеет за распадом СССР, сократилось на 15% - до 31%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.