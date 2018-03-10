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    СССР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 145
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    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    Скандал со знаменами СССР. Командира части отстранили от обязанностей
    16:19 28.02.2018
    713
    По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото дня. Скандал с советскими знаменами на параде Нацгвардии в Кривом Роге
    19:48 23.02.2018
    2084Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР
    17:27 23.02.2018
    1070Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР, "наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине".
    Владимир Высоцкий
    Биография Владимира Высоцкого. Справка
    03:11 25.01.2018
    903
    С 1964 года Владимир Высоцкий работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Начав с небольших ролей, он стал ведущим актером театра.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Новая концепция. Как Вятрович копирует латвийский опыт
    08:14 10.01.2018
    985Радикальный экстремизм охватил Украину
    После заявления Владимира Вятровича о том, что пребывание Украины в составе СССР – это оккупация, Киев может разрушить всю международную субъектность страны, которая опирается на преемство от УССР.
    Сцена из оперы Александра Бородина Князь Игорь. Князь Галицкий - народный артист СССР, лауреат Государственной премии Александр Филиппович Ведерников. Архивное фото
    Умер известный советский оперный певец
    20:19 09.01.2018
    809
    По словам родственников певца, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался днем во вторник. Дискография певца насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Вятрович выведет Украину из ООН? Спиридонов о новой инициативе директора УИНП
    18:57 09.01.2018
    3015
    Если углублять тему "советской оккупации", то это может очень далеко завести. Хотя и без того у Киева в последнее время возникло много проблем во взаимоотношениях с соседями, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
    В России резко отреагировали на заявление Вятровича об "оккупации" в СССР
    00:14 08.01.2018
    856Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам председателя комитета ГД РФ Леонида Калашникова, если серьезно относиться к словам Владимира Вятровича, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым.
    Владимир Быстряков о развале СССР. Видео
    Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве 
    04:26 03.01.2018
    1428
    По словам Владимира Быстрякова, СССР был мощным государством, в котором наряду с репрессиями и расстрелами развивалось "самое качественное искусство в мире".
    Елочные игрушки прошлого
    Страничка ностальгии и истории. Елочные игрушки прошлого
    13:52 30.12.2017
    433Украина 2018: новые испытания
    Советские елочные игрушки призваны были отражать новую идеологию и развитие государства. Но важен был еще вопрос качества: почему-то старые игрушки воспринимаются сейчас как произведения искусства.
    Елочные игрушки прошлого
    Из другой жизни. Елочные игрушки прошлого 
    05:52 30.12.2017
    225Украина 2018: новые испытания
    Как советская традиция повлияла на новогодние елки и на игрушки, предлагаем вспомнить в фотоленте РИА Новости Украина.
    Раритетные елочные украшения
    Вспомнить все. Раритетные елочные украшения времен советского прошлого 
    13:06 29.12.2017
    437
    Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
    Кинорежиссер Эльдар Рязанов
    Биография Эльдара Рязанова. Справка
    05:37 18.11.2017
    857
    Кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт, народный артист СССР Эльдар Александрович Рязанов родился 18 ноября 1927 года в городе Самара.
    Космос
    Советский спутник "Молния-1-44" распался над Зимбабве
    04:31 24.10.2017
    401
    Первоначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения
    Спутник серии Космос
    Советский разведывательный спутник рухнет на Землю в понедельник
    06:07 23.10.2017
    613
    Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
    Бывший президент СССР Михаил Горбачев
    Горбачев: перестройка привела в движение весь мир
    19:35 10.10.2017
    231
    По словам Горбачева, благодаря тому, что перестройка состоялась, "и несмотря на то, что ее оборвали и после неё все время пихали, она такой толчок дала и (не только) нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришёл в движение".
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС с космодрома Байконур
    День начала космической эры человечества. Справка
    03:38 04.10.2017
    162
    В этот день, 4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Запущенный космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Польша: война с памятниками советским воинам-освободителям набирает обороты
    08:56 22.09.2017
    397
    Русофобия в Польше стала государственной доктриной, реализуемой в данный момент правительством, и это наверняка не обходится без влияния на сознание поляков, особенно молодого поколения, считает экс-премьер страны Лешек Миллер.
    Бывший сотрудник спецслужб ГДР Хорст Копп
    Интервью с автором "Дезинформатора": что нужно знать о фейковых новостях
    08:17 19.09.2017
    207
    Чтобы распознать фейковые новости, необходимо знание того или иного положения дел и понимание истинных причин происходящего, считает Копп. К фейковым новостям относятся в том числе и необъективное изложение событий и "искажение действительности".
    Семен Глузман
    Семен Глузман: Я неудачник, или Кого мы привели к власти
    08:40 15.08.2017
    1430
    Наш президент играет не в шахматы, это какая-то мерзкая игра без правил, но с четкой целью. На кону деньги, очень большие деньги, отмечает известный правозащитник Семен Глузман.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото дня. Скандал с советскими знаменами на параде Нацгвардии в Кривом Роге
    19:48 23.02.2018
    2084
    По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР
    17:27 23.02.2018
    1070
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР, "наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине".
    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    Скандал со знаменами СССР. Командира части отстранили от обязанностей
    16:19 28.02.2018
    713
    По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
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