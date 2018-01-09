Известный херсонский художник умер в возрасте 47 лет

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Херсоне умер художник Станислав Волязловский, сообщили в Facebook его друзья. Причины внезапной смерти Волязловского на 47-м году жизни пока не называют.

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"На данный момент я в Херсоне решаю вопрос о похоронах. Очень прошу всех о финансовой помощи. Его старенькой матери с ее мизерной пенсией это не под силу", — пишет Мария Павелко.

Стас Волязловский родился 14 октября 1971 года в Херсоне. Участвовал в работе объединений "Р.Э.П" и клуба "Тотем". В 2009 году шансон-артовские работы Стаса Волязловского приняли участие в основном проекте 3-й Московской биеннале. Проект куратора биеннале Жана-Юбера Мартена стал самой посещаемой выставкой в истории Московской биеннале, а Стас Волязловский на этой выставке оказался единственным украинским участником.

В 2010 году стал победителем международного конкурса живописи и получил премию имени Казимира Малевича.