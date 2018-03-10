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    Херсон

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Грибовицкая свалка под Львовом
    Что в Украине: Львов на грани экологического бедствия, добровольцы "в законе"
    20:26 06.03.2018
    1420
    В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445Украина остановилась в снежных заносах
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    Вандалы нарисовали свастику на мемориале Героев АТО в Херсоне
    В Херсоне на мемориале "Слава Украине" написали слово "Россия"
    13:52 01.03.2018
    659
    Жители Херсона утром 1 марта обнаружили свастику, нарисованную краской на мемориале "Слава Украине" на Аллее Героев. Возле украинского тризуба было написано слово "Россия".
    Ситуация на дороге в Одессе
    Непогода в Украине. Аэропорты отменяют рейсы
    15:30 27.02.2018
    323Украина остановилась в снежных заносах
    Во вторник аэропорт Херсона осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование. Были отменены рейсы "Киев - Херсон" и "Стамбул - Херсон". Для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Херсонские школы закрыли на карантин
    07:11 27.02.2018
    124Украина остановилась в снежных заносах
    Занятия в школах Херсона приостанавливаются на неделю - с 27 февраля по 3 марта. Решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ детей школьного возраста.
    Поезд Киев-Херсон
    В поезде Киев - Херсон неожиданно умер пассажир
    12:44 19.02.2018
    653
    Сообщается, что мужчина скончался когда поезд находился уже недалеко от Киева. По предварительным данным, у покойного оказались проблемы с сердцем.
    Поддельная купюра в 220 гривен
    Житель Херсона получил на сдачу купюру в 220 гривен
    18:20 15.02.2018
    2822
    Житель Херсона получил уникальную поддельную купюру в одном из местных супермаркетов. Он очень удивился, увидев несуществующий номинал банкноты в 220 гривен.
    Полиция Украины
    Темы дня в Украине: мутный криминал в Херсоне, газовщики Днепра шокируют
    19:56 14.02.2018
    1139
    В Херсоне обсуждают удивительное происшествие на птицефабрике, в Днепре газовщики озадачили горожан, а во Львове ищут рецепт примирения Украины и Польши. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Момент наезда на пешехода на зебре в Херсоне попал на видео. Видео
    Момент наезда на пешехода на "зебре" в Херсоне попал на видео (18+) 
    11:03 13.02.2018
    444
    В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
    В Херсоне перекрывали дорогу из-за отключения электричества в супермаркете
    В Херсоне остановился транспорт из-за протестов и перекрытия дороги 
    14:42 07.02.2018
    982
    Центральный проспект Ушакова был перекрыт в Херсоне из-за протестующих работников супермаркета, в котором облэнерго отключило электричество.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Херсоне изнасиловали и убили пенсионерку
    17:51 02.02.2018
    1328
    Сообщается, что 65-летняя женщина скончалась в больнице на операционном столе от большой кровопотери и болевого шока.
    Нож. Архивное фото
    Под Херсоном трое мужчин изрезали таксиста ножом
    17:54 30.01.2018
    267Криминальные войны в Украине
    По данным местного издания, нападение произошло возле села Тягинка, когда пассажиры попросили остановить машину, чтобы "подышать свежим воздухом". Пострадавший водитель госпитализирован, все трое злоумышленников задержаны.
    Последствия пьяного дебоша патрульных полицейских в Херсоне
    Пьяная вечеринка полицейских в Херсоне: один из гостей выпал с 5-го этажа
    00:39 24.01.2018
    486
    В ходе шумного празднования у одного из гостей пропал телефон, из-за чего началась драка. В результате конфликта серьезно пострадали двое гражданских.
    Мать пятиклассника, на которым издевались в школе
    Родительские разборки. В Херсоне мать 5-классника наказала обидчиков сына
    04:44 23.01.2018
    3634
    Мать пятиклассника Елена Тимошенко решила лично наказать обидчиков ее сына - учеников 7-го класса. В свою очередь родители избитых школьников обратились в полицию.
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    В Кривом Роге из-за плохой погоды не смог сесть самолет из Египта
    13:16 21.01.2018
    763Украина остановилась в снежных заносах
    Аэропорт Херсона принял рейс из Шарм-эль-Шейха, который не смог вовремя приземлиться в Кривом Роге. Пассажиров перевезли автобусом.
    BMW протаранил забор исправительной колонии в Херсоне
    Пьяный водитель BMW протаранил забор исправительной колонии в Херсоне
    17:30 12.01.2018
    81
    Водитель автомобиля BMW 525 не справился с управлением и врезался в забор Северной исправительной колонии. Полиция установила, что мужчина был пьян.
    На месте ЧП в Херсоне
    В Херсоне полиция с погоней задержала водителя Mercedes
    20:53 10.01.2018
    190
    В Херсоне нетрезвый водитель Mercedes-Benz убегал от инспекторов, а после остановки его авто патрульными - уснул в кустах неподалеку.
    Художник Станислав Волязловский
    Известный херсонский художник умер в возрасте 47 лет
    15:34 09.01.2018
    646
    Причины внезапной смерти херсонского художника Станислава Волязловского пока не называют. Известный своей выставкой на Московском биеннале Волязловский умер в возрасте 47 лет.
    Лифт. Архивное фото
    В Херсоне подняли плату за проезд в лифтах
    14:36 09.01.2018
    575
    Сообщается, что плата за проезд в лифтах многоэтажных домов Херсона повышена с с 0,39 гривен до 0,5 гривен.
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    Суд арестовал экс-главу Минздрава Крыма Михальчевского
    17:11 08.01.2018
    187
    Отмечается, что Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру охраны здоровья Крыма.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Поддельная купюра в 220 гривен
    Житель Херсона получил на сдачу купюру в 220 гривен
    18:20 15.02.2018
    2822
    Житель Херсона получил уникальную поддельную купюру в одном из местных супермаркетов. Он очень удивился, увидев несуществующий номинал банкноты в 220 гривен.
    Грибовицкая свалка под Львовом
    Что в Украине: Львов на грани экологического бедствия, добровольцы "в законе"
    20:26 06.03.2018
    1420
    В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Полиция Украины
    Темы дня в Украине: мутный криминал в Херсоне, газовщики Днепра шокируют
    19:56 14.02.2018
    1139
    В Херсоне обсуждают удивительное происшествие на птицефабрике, в Днепре газовщики озадачили горожан, а во Львове ищут рецепт примирения Украины и Польши. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Вандалы нарисовали свастику на мемориале Героев АТО в Херсоне
    В Херсоне на мемориале "Слава Украине" написали слово "Россия"
    13:52 01.03.2018
    659
    Жители Херсона утром 1 марта обнаружили свастику, нарисованную краской на мемориале "Слава Украине" на Аллее Героев. Возле украинского тризуба было написано слово "Россия".
    Поезд Киев-Херсон
    В поезде Киев - Херсон неожиданно умер пассажир
    12:44 19.02.2018
    653
    Сообщается, что мужчина скончался когда поезд находился уже недалеко от Киева. По предварительным данным, у покойного оказались проблемы с сердцем.
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    Момент наезда на пешехода на зебре в Херсоне попал на видео. Видео
    Момент наезда на пешехода на "зебре" в Херсоне попал на видео (18+) 
    11:03 13.02.2018
    444
    В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
    Ситуация на дороге в Одессе
    Непогода в Украине. Аэропорты отменяют рейсы
    15:30 27.02.2018
    323
    Во вторник аэропорт Херсона осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование. Были отменены рейсы "Киев - Херсон" и "Стамбул - Херсон". Для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Херсонские школы закрыли на карантин
    07:11 27.02.2018
    124
    Занятия в школах Херсона приостанавливаются на неделю - с 27 февраля по 3 марта. Решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ детей школьного возраста.
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