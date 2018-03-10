В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
Во вторник аэропорт Херсона осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование. Были отменены рейсы "Киев - Херсон" и "Стамбул - Херсон". Для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники.
В Херсоне обсуждают удивительное происшествие на птицефабрике, в Днепре газовщики озадачили горожан, а во Львове ищут рецепт примирения Украины и Польши. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
По данным местного издания, нападение произошло возле села Тягинка, когда пассажиры попросили остановить машину, чтобы "подышать свежим воздухом". Пострадавший водитель госпитализирован, все трое злоумышленников задержаны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
В Херсоне обсуждают удивительное происшествие на птицефабрике, в Днепре газовщики озадачили горожан, а во Львове ищут рецепт примирения Украины и Польши. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
Во вторник аэропорт Херсона осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование. Были отменены рейсы "Киев - Херсон" и "Стамбул - Херсон". Для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники.
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
Полиция Херсона разместила видео, на котором преступник, захвативший автомобиль правоохранителей, подорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался на месте. Его подельник задержан полицией ранее.
Неизвестный мужчина подорвал гранату возле банкомата в Херсоне, никто не пострадал, сообщает полиция. По данным местных СМИ, взрыв произошел у отделения "Сбербанка". Об этом свидетельствуют и появившиеся фотографии с места происшествия.
В праздничном шествии в Херсоне во вторник, 9 мая, приняли участие более двух тысяч человек. Участники марш-парада торжественно проследовали от пл. Героев Сталинграда до набережной парка Славы, где возложили цветы Вечному огню.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила перед пенсионерами в Херсоне в коллекционных бежевых туфлях Gucci из кожи змеи. Она приехала в понедельник в Херсон, чтобы поддержать кандидата от партии на довыборах в Верховную Раду.
Понедельник запомнился следующими событиями: в Херсоне был дан старт патрульной полиции, в Рио-де-Жанейро состоялось карнавальное шествие, в Киеве снесли скандальный ресторан. Подробнее в фотоитогах от РИА Новости Украина.
Набор в патрульную службу стартовал во вторник в Херсоне, прием анкет продлится до 6 октября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. В первые часы приема анкет изъявили желание служить в новой полиции 240 человек.
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
Полиция Херсона разместила видео, на котором преступник, захвативший автомобиль правоохранителей, подорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался на месте. Его подельник задержан полицией ранее.
Представители "Национального корпуса" в субботу сорвали первое заседание общественной школы "Я - политик", проходившее в Херсоне при участии депутата Николаевского облсовета Максима Невенчанного. Его закидали яйцами.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила перед пенсионерами в Херсоне в коллекционных бежевых туфлях Gucci из кожи змеи. Она приехала в понедельник в Херсон, чтобы поддержать кандидата от партии на довыборах в Верховную Раду.
25 декабря в Херсонской области в Каланчаке продолжается народное вече. По данным ТСН, там собрались около тысячи человек из приграничных районов. Они говорят, что в селах участились нападения, драки и ограбления.
В центре Херсона устроили акцию в поддержку гуманитарной и энергетической блокады Крыма. В пятницу в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, которые поставляют свет в Крым и южные регионы Украины.
Набор в патрульную службу стартовал во вторник в Херсоне, он продлится до 6 октября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Пункт приема анкет торжественно открыл министр внутренних дел Арсен Аваков.
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Херсоне. Подробности ДТП выясняются. О состоянии пострадавшей ничего не известно.