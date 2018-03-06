Что в Украине: Львов на грани экологического бедствия, добровольцы "в законе"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина Фото "20 хвилин. Винница" Винница: Атака хламом. Активист забросал "Дерево свободы"

В Ивано-Франковске введут онлайн-курсы и уроки для учителей, школьников и их родителей, в Херсоне обсуждают будущее курортного поселка Лазурное, а во Львове пугают новым экологическим бедствием.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Днепр: "По Днепру бродит вооруженная ножами группа молодых неадекватов"

4 марта около 23:00 несколько мужчин напали на продавцов киоска, которые готовят и продают шаурму на Вокзальной площади. Задержать мужчин полицейским не удалось. "К киоску подошла группа мужчин: человек шесть, а может и больше. Они достали складные ножи и начали срезать мясо. Мы спросили, зачем они это делают и предложили сделать заказ. После этого они начали разбрызгивать соусы по стеклам и напали на нас", — рассказал один из продавцов шаурмы.

Повар сообщил, что его вместе с коллегой мужчины повалили на землю, после чего начали бить ногами и мусорными баками, которые стояли возле киосков.

Львов: "Весна способна спровоцировать бедствие на Грибовицкой свалке. Почему не очищают фильтраты?"

Еще в середине февраля экологи и журналисты забили тревогу: уровень фильтратов в сборниках у подножия Грибовицкой свалки критически высокий. К тому же, насыпанная только в прошлом году дамба во многих местах просачивается и вызывает опасения, что ее может размыть мощная и агрессивная масса инфильтрата.

…Также чрезвычайно остро сейчас стоит вопрос: начать ли незамедлительно откачивать фильтрат, или вскоре начнется локальная экологическая катастрофа, которая перечеркнет все договоренности с жителями Малехова и сроки начала рекультивации свалки.

Кропивницкий: "Добровольцев узаконили!"

Одним из последних в Украине Кировоградский областной совет принял решение о признании добровольцев участниками боевых действий со всеми вытекающими последствиями.

…У нас в области всего проживает менее пятидесяти добровольцев, причем почти половина из них — вынужденно переселенные лица. Четыре года идет война, и четыре года страна не в состоянии решить вопрос об их статусе…Теперь при областном совете будет создана комиссия, которая на основании свидетельств об участии добровольцев в защите страны будет принимать решение о начислении всех положенных льгот.

Ивано-Франковск: "В Ивано-Франковске для учителей, школьников и их родителей введут онлайн-курсы" Facebook Юлии Грищук В Луцке подрались депутаты горсовета

Одним из плюсов онлайн-образования является то, что зарегистрироваться могут не только преподаватели, но и родители, ведь курс является открытым. Если учитель будет руководствоваться изученным материалом и родители, они будут лучше понимать друг друга.

…По словам директора школы Николая Ивануляка, онлайн-курсы — это не только требование времени, но и очень полезный инструмент для школ, колледжей и университетов. Онлайн-образование важно и для учеников, например, в качестве альтернативы во время карантина или незапланированных каникул….Директор департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета Игорь Смаль говорит, что они хотят начать онлайн-уроки для учеников младших классов, учителей и родителей. О средней и старшей школе пока только думают.

Херсон: "Лазурное: суета вокруг децентрализации"

Видение перспектив курортного поселка Лазурное стало яблоком раздора в отношениях между поселковым головой Сергеем Беликом и частью депутатов поссовета.

Депутаты требуют как можно скорейшего участия своего населенного пункта в самой масштабной из проводимых в стране реформ — децентрализации и добиваются создания Лазурненской объединенной территориальной громады (ОТГ) пока такие инициативы приветствуются "наверху" и поддерживаются деньгами из госбюджета. Поселковый голова колеблется и апеллирует к "интересам громады".

…Словом, перемены, реформы для Лазурного — вопрос выживания. Тем более, что как бы ни насмехались острословы над идеей областной власти создать "херсонский Батуми", а переговоры с потенциальными инвесторами, насколько нам известно, идут, и не исключено, что таки найдутся желающие обустраивать в нашей области современные зоны отдыха на побережье. И действующим курортам может прийтись очень несладко в новой конкурентной среде.