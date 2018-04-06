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    В центре Херсона мужчина устроил стрельбу

    (обновлено: )124
    Сообщение о стрельбе поступило стражам порядка около 14:45 и, по словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, в городе был введен план "Перехват".
    Стрельба в Херсоне
    Пресс-служба Нацполиции в Украине

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В центре Херсона, на площади Свободы днем 6 апреля произошла стрельба: мужчина произвел несколько выстрелов, ранил прохожего и сбежал на автомобиле.

    Как заявили в пресс-службе патрульной полиции, сообщение о стрельбе поступило стражам порядка около 14:45 и, по словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, в городе был введен план "Перехват".

    Пресс-служба Нацполиции в Украине
    Стрельба в Херсоне

    Патрульные на протяжении получаса догнали автомобиль со стрелком и остановили его на выезде из Херсона. Подозреваемым оказался ранее не судимый 33-летний житель пригорода областного центра.

    В салоне машины следственно-оперативная группа обнаружила орудие преступления – охотничье ружье. Также стало известно, что раненый был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.

    А относительно задержанного было открыто уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство". Полиция выясняет все обстоятельства и мотивы совершения стрельбы. Ведутся следственные действия.

    Ранее СМИ сообщили, что в Киеве жестоко убит активист общественной организации "Беличанский рыбалка" Николай Ярема, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.

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