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    Киев

    В Киеве жестоко убит активист после конфликта с рейдерами (18+)

    (обновлено: )44114
    Сообщается, что активист общественной организации "Беличанский рыбалка" Николай Ярема был забит до смерти неизвестными, когда находился на дежурстве.
    Пикет под ГПУ с требованием проверить незаконное завладение Святошинскими озерами
    informator.news

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Киеве жестоко убит активист общественной организации "Беличанский рыбалка" Николай Ярема, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.

    По информации портала informator.news, на теле и голове покойного многочисленные гематомы, что свидетельствует о том, что смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений. 

    В частности, на лице активиста заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами. Неподалеку от места убийства  обнаружен разбитый мобильный телефон погибшего.

    informator.news
    На месте убийства в Киеве

    В помещении, где найдено тело Яремы, был сильный беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении.

    По информации портала, что в феврале 2018 года активисты ОО "Беличанский рыбалка" пикетировали Генеральную прокуратуру Украины с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера. Тогда активисты требовали проверить причастность людей народного депутата Николая Скорика и его самого к попыткам захвата Святошинских озер и земельных участков вокруг водоемов.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.

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