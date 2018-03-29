В Киеве жестоко убит активист после конфликта с рейдерами (18+)

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Киеве жестоко убит активист общественной организации "Беличанский рыбалка" Николай Ярема, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.

По информации портала informator.news, на теле и голове покойного многочисленные гематомы, что свидетельствует о том, что смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

В частности, на лице активиста заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами. Неподалеку от места убийства обнаружен разбитый мобильный телефон погибшего.

informator.news На месте убийства в Киеве

В помещении, где найдено тело Яремы, был сильный беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении.

По информации портала, что в феврале 2018 года активисты ОО "Беличанский рыбалка" пикетировали Генеральную прокуратуру Украины с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера. Тогда активисты требовали проверить причастность людей народного депутата Николая Скорика и его самого к попыткам захвата Святошинских озер и земельных участков вокруг водоемов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.