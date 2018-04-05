В Николаеве два адвоката устроили на автостоянке "разборки" со стрельбой (18+)

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Вечером в среду на платной автомобильной стоянке произошел инцидент между двумя водителями, в ходе которого с обеих сторон было применено огнестрельное оружие, сообщает издание "Новостям-N".

"Оба водителя практически одновременно приехали на стоянку, чтобы поставить свои автомобили: Toyota Camry и Mercedes-Benz GL. После того, как водители увидели друг друга, между ними возникла ссора, в ходе которой водитель "Мерседеса" достал пистолет и не менее восьми раз выстрелил в своего оппонента. Из восьми выстрелов в цель попал только один — в область коленного сустава.

Водитель "Тойоты" также оказался не лыком шит и, тоже достав пистолет, открыл ответный огонь по своему обидчику. Он оказался более метким – попал в цель несколько раз. Позже выяснилось, что хозяин "Тойоты" – бывший офицер. Услышав выстрелы, владелец "Мерседеса" начал убегать и в итоге спрятался в будке охранников. По его просьбе охрана вызвала полицию", — говорится в сообщении.

Оружие у обоих участников инцидента оказалось травматическим, официально зарегистрированным. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

По информации издания, оба участника инцидента являются практикующими николаевскими адвокатами: владелец "Мерседеса" – Фикрат О., хозяин "Тойоты" – Евгений О. Как оказалось, они не только паркуют свои автомобили на одной стоянке, но и живут в одном доме, правда, в разных подъездах. Между мужчинами давно существует личностный конфликт.

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