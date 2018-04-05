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    В Николаеве два адвоката устроили на автостоянке "разборки" со стрельбой (18+)

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (353)

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    По информации СМИ, оба водителя практически одновременно приехали на стоянку, чтобы поставить свои автомобили: Toyota Camry и Mercedes-Benz GL. После того, как водители увидели друг друга, между ними возникла ссора.
    Пистолет. Архивное фото
    Новости-N

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Вечером в среду на платной автомобильной стоянке произошел инцидент между двумя водителями, в ходе которого с обеих сторон было применено огнестрельное оружие, сообщает издание "Новостям-N".

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    "Оба водителя практически одновременно приехали на стоянку, чтобы поставить свои автомобили: Toyota Camry и Mercedes-Benz GL. После того, как водители увидели друг друга, между ними возникла ссора, в ходе которой водитель "Мерседеса" достал пистолет и не менее восьми раз выстрелил в своего оппонента. Из восьми выстрелов в цель попал только один — в область коленного сустава.

    Водитель "Тойоты" также оказался не лыком шит и, тоже достав пистолет, открыл ответный огонь по своему обидчику. Он оказался более метким – попал в цель несколько раз. Позже выяснилось, что хозяин "Тойоты" – бывший офицер. Услышав выстрелы, владелец "Мерседеса" начал убегать и в итоге спрятался в будке охранников. По его просьбе охрана вызвала полицию", — говорится в сообщении.

    Оружие у обоих участников инцидента оказалось травматическим, официально зарегистрированным. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

    По информации издания, оба участника инцидента являются практикующими николаевскими адвокатами: владелец "Мерседеса" – Фикрат О., хозяин "Тойоты" – Евгений О. Как оказалось, они не только паркуют свои автомобили на одной стоянке, но и живут в одном доме, правда, в разных подъездах. Между мужчинами давно существует личностный конфликт.

    Новости N
    В Николаеве два адвоката постреляли друг в друга на автостоянке

    Ранее сообщалось, что в Херсоне на площади Свободы в четверг произошла стрельба. В результате инцидента был ранен один мужчина. Предположительно, инцидент заключался в том, что группа лиц напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного депутата Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина.

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