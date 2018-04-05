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    В турецком университете открыли стрельбу, есть жертвы

    (обновлено: )8201
    По последним данным, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции, погибли по меньшей мере четыре человека. Стрелок задержан.
    На месте стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции
    twitter.com/BirGun_Gazetesi

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции погибли по меньшей мере четыре человека, передает телеканал NTV в четверг.

    По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

    На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

    Телеканал сообщает, что открывший стрельбу уже задержан. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

    В конце 2017 года два человека погибли в результате стрельбы на территории университета штата Пенсильвания.

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