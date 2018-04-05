В турецком университете открыли стрельбу, есть жертвы

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции погибли по меньшей мере четыре человека, передает телеканал NTV в четверг.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Телеканал сообщает, что открывший стрельбу уже задержан. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı https://t.co/mV8c36FZeT — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 5 апреля 2018 г.

В конце 2017 года два человека погибли в результате стрельбы на территории университета штата Пенсильвания.