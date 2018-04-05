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    В центре Запорожья провели учения со стрельбой и взрывами

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    Днем 5 апреля в одном из районов Запорожья силовики провели учения по освобождению заложников. Тактические занятия сопровождались взрывами и стрельбой в частном секторе.
    Видео "Время новостей"

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг на бульваре Гвардейском Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

    "Слышны взрывы и стрельба. В районе частной застройки много полиции в обмундировании и с оружием.Здесь же дежурит "скорая" и пожарные, но квартал не оцеплен и люди проходят спокойно", — сообщает корреспондент издания "Время новостей" с места событий.

    По информации СМИ, управление Нацполиции в Запорожской области обратилось к запорожцам с просьбой соблюдать спокойствие.

    Ранее сообщалось, что трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили травмы в результате взрыва во время боевых учений в Кривом Роге Днепропетровской области

    Смотрите также: Украина и Турция провели военные учения в Черном море

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