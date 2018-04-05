В центре Запорожья провели учения со стрельбой и взрывами

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг на бульваре Гвардейском Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

"Слышны взрывы и стрельба. В районе частной застройки много полиции в обмундировании и с оружием.Здесь же дежурит "скорая" и пожарные, но квартал не оцеплен и люди проходят спокойно", — сообщает корреспондент издания "Время новостей" с места событий.

По информации СМИ, управление Нацполиции в Запорожской области обратилось к запорожцам с просьбой соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили травмы в результате взрыва во время боевых учений в Кривом Роге Днепропетровской области

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