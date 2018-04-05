Следствие считает, что Бубенчик стрелял, чтобы сорвать перемирие - адвокат

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Следствие по делу активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве правоохранителей во время Революции достоинства в феврале 2014 года, считает, что он стрелял в сотрудников спецподразделения МВД" Беркут" с целью сорвать перемирие. Об этом сообщил один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Тытич со ссылкой на материалы уголовного производства.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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"По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал Тытич в Facebook.

Facebook Виталия Тытича Комментарий адвоката Виталия Тытича о "деле Бубенчика"

Facebook Виталия Тытича Комментарий адвоката Виталия Тытича о "деле Бубенчика"

По словам адвоката, материалы производства свидетельствуют, что Бубенчик понимал – его действия могут привести к эскалации противостояния, то есть к применению оружия в отношении участников протестных акций.

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Напомним, Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.