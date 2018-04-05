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    Общество

    Следствие считает, что Бубенчик стрелял, чтобы сорвать перемирие - адвокат

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (96)

    (обновлено: )31771
    Адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытич отмечает, что, по данным следствия, Иван Бубенчик понимал, что его действия могут привести к эскалации противостояния на Майдане Незалежности.
    Признавшийся в стрельбе по Беркуту Иван Бубенчик
    Громадське ТБ

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Следствие по делу активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве правоохранителей во время Революции достоинства в феврале 2014 года, считает, что он стрелял в сотрудников спецподразделения МВД" Беркут" с целью сорвать перемирие. Об этом сообщил один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Тытич со ссылкой на материалы уголовного производства.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Бубенчика. Власть все чаще вспоминает о законе - Дьяченко

    Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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    "По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал Тытич в Facebook.

    Facebook Виталия Тытича
    Комментарий адвоката Виталия Тытича о "деле Бубенчика"
    Facebook Виталия Тытича
    Комментарий адвоката Виталия Тытича о "деле Бубенчика"

    По словам адвоката, материалы производства свидетельствуют, что Бубенчик понимал – его действия могут привести к эскалации противостояния, то есть к применению оружия в отношении участников протестных акций.

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    Напомним, Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.

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