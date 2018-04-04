Дозвенелся до статьи. По Бубенчику ГПУ решает, как себя переиграть

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несколько лет тому некто Бубенчик в открытую и в подробностях рассказывал журналистам о том, как он убивал сотрудников МВД 20 февраля 2014 года. Но все эти годы, после фактической явке с повинной народного героя Украины, экс-бойца "Днепр-1" Ивана Бубенчика, никто на его признание внимание не обращал. Как заявлял начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, в феврале 2016 года ГПУ открыла производства по заявлению Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" и год выясняла, было ли это умышленное убийство или… самооборона. И это при том, что он рассказывал, что стрелял из автомата из здания консерватории. Выясняла бы и дольше, если бы после многочисленной не явке на допросы в ГПУ, его не решили задержать. Суд еще не решил брать его под стражу, как того требовал прокуратур, или же отпустить на поруки депутатов, который наперебой ринулись защищать признавшегося в убийстве Бубенчика. Дело вообще завернули. И это уже не впервые, когда подозреваемые и даже обвиняемые в убийствах спокойно разгуливают на улицам наших городов.

Переполох на Грушевского

Переполох в среде тех, кого Майдан поставил править людьми, небывалый. Возбудились и перепугались многие.

Генпрокуратура, впервые за последние годы, проявила принципиальность и пошла небывалый шаг — постановила задержать одного из фигурантов событий на Институтской 20 февраля 2014 года. Но спикер ВР Андрей Парубий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика, которому было вручено подозрение в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

"К концу дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика. Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде, представляющий прокуратуру, отмечает, что закон, который принят украинский парламент об амнистии, является ничтожным законом", — заявил Парубий.

По словам главы ВР, прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принимает высший законодательный орган — Верховный Рада Украины. А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым.

Генпрокурор тут же отреагировал, сообщив, что меры принял.

"Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюк", — написал Луценко на свой странице в ФБ и изменил группу прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане.

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Во имя революции

Весь сыр бор вокруг персоны никому до этого неизвестного, но очень разговорчивого Бубенчика разгорелся не случайно. Сегодня любой может признаться в том, что расстреливал милиционеров и нацгвардейцев на Майдане, и ему за это ничего не будет. Потому что милиционеры — не люди, они не пропускали рвущихся к власти активистов с Майдана занять правительственный квартал, разграбить, разбить и сжечь его, как они это сделали с КГГА, с Домом профсоюзов, со зданием Минюста и Минагрополитики и еще ряда прилегающих магазинов. Все на благо и во имя революции.

Как подчеркивает адвокат Андрей Портнов, пока признать Бубенчика виновным можно только за любые, не связанные с Майданом эпизоды, потому что парламент принял специальный закон, которым прямо обязал освободить от ответственности всех, кто был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Так прямо и установил — за убийства сотрудников правоохранительных органов — освободить от уголовной ответственности.

Герой-убийца, в духе Украины

А тем временем на защиту Бубенчика выступил не только Парубий, а и ряд народных депутатов. В том числе Володя Парасюк выразил желание взять его на поруки. И, как он утверждал, к этой почетной миссии хочет присоединится еще ряд депутатов. По мнению адвоката Александра Горошинский, дело Бубенчика обречено на провал, это уже понятно.

"Бубенчика специально по ст. 208 УПК не задержали, отправили в суд для избрания меры пресечения. Туда же отправилась вся организованная группа во главе с Парасюком. У них была единственная цель — затянуть процесс. Потому что Парасюк в суде кричал, что вы же помните, что Луценко сам призывал привозить оружие на Майдан. И процесс остановился. А сегодня в срочном порядке поменяли группу прокуроров и следователей. Это сделано для того, чтобы у тех людей, которые реально расследовали дело, которые правильно квалифицировали действия Бубенчика как убийство сотрудников правоохранительных органов, дело забрать и передать непонятно кому. Новые это дело затянут и завалят расследование и никакого результата не будет. Когда Луценко заявил, что мы будет разбираться с правильностью квалификации действий Бубенчика, сразу стало все понятно. Более того, они сейчас все так переквалифицируют, что никакого наказания ему не будет. Это саботаж", — подчеркивает Александр Горошинский.

Как отмечает Горошинский, это дело вообще появилось благодаря защите экс-сотрудников "Беркута", которые постоянно заявляли о дискриминационном факторе. При котором одних судят, а вторых, при равных условиях, называют героями.

"Тот факт, что Парасюк встал на защиту Бубенчика, лишний раз указывает на то, что Бубенчик находился в группе Парасюка, которая находилась сначала в здании консерватории, а потому переместилась в гостиницу Украины, откуда велся огонь", — подчеркивает адвокат.