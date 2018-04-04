Дело Бубенчика. Праворадикалы устроили драку под Печерским судом Киева

Вечером во вторник, 3 апреля, в центре Киева представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" избили представителя "Революционных правил сил" Юрия Заболотного по прозвищу "Кий", сообщает "Громадске".

Драка произошла возле Печерского райсуда Киева, в котором рассматривали избрание меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве "беркутовцев" во время Революции достоинства.

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"Заболотный вступил в перепалку с представителями "Нацкорпуса" в зале суда и стал от них убегать. Его догнали, между ними произошла потасовка. Представитель "Революционных правил сил" после драки в сопровождении своих сторонников и полицейских дошел до станции метро Льва Толстого, где его посадили в полицейский автомобиль и увезли", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации "Нацкорпуса", "Кий" начал во время судебного заседания обвинять лидера движения, внефракционного нардепа Андрея Белецкого в представлении интересов главы МВД Украины Арсена Авакова.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок.

Отметим, что Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года, однако все это время находился на свободе. При этом многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.