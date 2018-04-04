наверх
04.04.201802:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Видео

    Дело Бубенчика. Праворадикалы устроили драку под Печерским судом Киева

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно (85)

    (обновлено: )151
    Конфликт, закончившийся жестоким избиением, произошел между представителями "Нацкорпуса" и "Нацдружин" с одной стороны и членами "Революционных правил сил" - с другой. Все началось из-за обвинений в "подыгрывании" Арсену Авакову.
    Радіо Свобода

    Вечером во вторник, 3 апреля, в центре Киева представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" избили представителя "Революционных правил сил" Юрия Заболотного по прозвищу "Кий", сообщает "Громадске".

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд над Бубенчиком может вернуть Украину к Майдану - Вятрович

    Драка произошла возле Печерского райсуда Киева, в котором рассматривали избрание меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве "беркутовцев" во время Революции достоинства. 

    Читайте также: Портнов о задержании Бубенчика: нет законов, чтобы осудить его за убийства

    "Заболотный вступил в перепалку с представителями "Нацкорпуса" в зале суда и стал от них убегать. Его догнали, между ними произошла потасовка. Представитель "Революционных правил сил" после драки в сопровождении своих сторонников и полицейских дошел до станции метро Льва Толстого, где его посадили в полицейский автомобиль и увезли", — говорится в сообщении.

    В то же время, по информации "Нацкорпуса", "Кий" начал во время судебного заседания обвинять лидера движения, внефракционного нардепа Андрея Белецкого в представлении интересов главы МВД Украины Арсена Авакова.

    Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. 

    Отметим, что Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года, однако все это время находился на свободе. При этом многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ