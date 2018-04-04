Убийца милиционеров Бубенчик, кто он?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Громкое задержание

"Майдановец" Иван Бубенчик был задержан накануне на пункте пропуска "Шегини", когда следовал в Польшу. Прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов – убийстве двух правоохранителей в ходе Евромайдана. После этого он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

Как заявил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчик неоднократно вызывался для допроса как свидетель по делу о расстрелах на Майдане, но на допросы не приходил. Поэтому правоохранители обратились в суд для его привода.

За задержанием Бубенчика последовало возмущение сторонников Евромайдана и активистов, которые заявили, что это откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования.

В итоге, суд по мере пресечения Бубенчика начался уже ближе к ночи. На заседание суда явились нардепы Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев, которые вызвались взять Бубенчика на поруки. Также в суд пришла и и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун. Под стенами суда собрались "нацдружинники".

В результате суд отложил заседание суда по избранию меры пресечения Бубенчику, и по состоянию на данные момент мера пресечения майдановцу еще не определена.

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"Два выстрела для двух командиров"

О том, что Бубенчик может быть причастным к убийству "беркутовцев" на Майдане стало известно широкой общественности в 2016 году. В первом фильме из цикла расследований "По следам революции" — "Перелом" — Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По его словам, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с Майдана.

После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

В 2016 году Бубенчик в интервью изданию Bird in Flight заявил, что стрелял по силовикам из-за колонн киевской Консерватории из автомата Калашникова. По его словам, в Консерватории "были ребята с охотничьими ружьями", которые стреляли дробью по спецподразделениям примерно в семидесяти метрах от него.

"Но я их отогнал от окон, поскольку в ответ милиция стала бросать коктейли Молотова, чтобы сжечь единственное наше убежище. Дробь их только раздражала. В то время я молился, чтобы на Майдане появились сорок автоматов. Прошло немного времени, и я понял, что многого прошу. Стал просить двадцать автоматов. И уже под утро 20 февраля приехал парень, принёс автомат Калашникова в сумке из-под теннисной ракетки и семьдесят пять патронов. Многие хотят услышать, что автомат был отобран у титушек во время столкновений 18 февраля. Тогда они получили оружие, чтобы убивать нас. Но было не так", — заявил он.

При этом, по его словам, он стрелял из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже, в тех, "кто командовал", а для "двух командиров потребовалось два выстрела".

"Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошёл обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано", — заявлял он.

Впоследствии Бубенчик подтвердил факт дачи интервью, однако упомянутый в нем рассказ о расстреле Бубенчиком правоохранителей назвал выдумкой журналиста, опубликовавшего интервью.

Кто такой Бубенчик

Бубенчик, по данным открытых источников, родился в 1969 году во Львове, где и проживает "в мирное время". В 1987 году попал на службу в Вооруженные силы СССР по призыву, где прошел школу военной разведки "Десна".

В 1987 году был призван в Вооруженные силы СССР, прошел школу военной разведки "Десна". Несколько месяцев был в Нагорном Карабахе в ходе армяно-азербайджанского конфликта.

До начала событий на Майдане держал детскую школу рыболовства, пытался, по данным СМИ, добиться права использовать озеро для своего учреждения, но безуспешно.

В ходе Евромайдана был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Эта сотня занималась обеспечением питания на Майдане, обеспечением жилья и охраны с тыла Майдана. Командиром сотни был Андрей Антонищак, который на сегодняшний день является народным депутатом.

С началом АТО в 2014 году стал добровольцем батальона "Днепр-1", позднее — рядовым Министерства внутренних дел.

В августе 2015 года был ранен в Песках под Донецком, лечился в госпитале в Днепре. В ноябре того же года стал командиром батальона "Запад-2".

Бубенчик награжден орденом "За мужество" III степени (19.12.2014) (22.1.2015), орденом "За оборону страны". Также отмечен частной наградой "Народный Герой Украины".

По данным материалов открытых источников интернет