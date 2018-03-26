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    Эксперт предсказывает в ближайшее время повторение Майдана

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (623)

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    По словам экономического эксперта Виктора Скаршевского, в 2019-2020 гг. Украину ожидают тяжелые время, поскольку большие валютные выплаты совпадают с избирательными компаниями и соответствующими повышениями выплат малоимущим.
    РИА Новости Украина

    "2018 год Украина переживет без кредитов МВФ. И даже если Украина не выйдет на рынок капитала, евробондов, которые планируются в сумме 2.5 млрд долларов, ничего страшного. Просто уменьшатся золотовалютные резервы до 14-15 млрд долларов. А вот в 2019-20 гг., где потребность в валюте составляет по 9 млрд долларов ежегодно, включая выплаты по валютным облигациям внутреннего займа, это будет проблема. А особенно если учесть, что в следующем году две избирательные компании, плюс социальный популизм — повышение выплат малообеспеченным гражданам, то Украину ждут тяжелые экономические времена", — заявил Скаршевский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "МВФ — Украина 2018. Транш или дефолт".

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    По мнению эксперта, если это наложится на ухудшение внешнеэкономической коньюнктуры, то есть на снижение мировых цен на сырье, "тогда Украину могут ожидать последствия, которые мы наблюдали в 2015-15 годах". 

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