Обращение активиста Майдана, подозреваемого в убийстве "беркутовцев"

Активист Майдана Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" 20 февраля 2014, записал видеообращение. Ролик записан после суда по избрания меры пресечения активисту.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок.

На видео кроме Бубенчика присутствуют еще семь мужчин. "Сегодня произошло событие, которое меня очень сильно поразило. Потому что мне было неприятно, когда майдановцев, не только меня, сегодняшняя власть хочет сделать преступниками", — заявил Бубенчик.

Читайте также: Портнов о задержании Бубенчика: нет законов, чтобы осудить его за убийства

Он отметил, что его возмутили эти события и попросил объединиться ради "будущего наших детей". Также он заявил, что подозрение, которое ему объявила выдвинула Генеральная прокуратура, является незаконным и маразматическим.

"Они сами на сегодняшний день обвинения выдвинули нереальные, незаконные и немножко сумасшедшие. Сегодняшняя ситуация показывает мне, что они даже не знают, что сегодня уже делать. Что это было за мероприятие, для чего они придумали — это вопрос только к ним. Если это было сделано по отношению ко мне — это был вызов брошен всему Майдану и всей Революции достоинства, всему обществу и всем, кто погиб за независимость", — заявил майдановец.

Отметим, что следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

Читайте также: Суд над Бубенчиком может вернуть Украину к Майдану — Вятрович

Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью зарубежным СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.