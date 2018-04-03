Портнов о задержании Бубенчика: нет законов, чтобы осудить его за убийства

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов заявил, что активист Майдана Иван Бубенчик не может быть осужден за преступления, совершенные во время массовых беспорядков в Киеве в начале 2014 года.

Ранее Генпрокуратура заявила, что Бубенчик задержан во Львове и доставлен в Печерский суд Киева, где ему будет избрана мера пресечения в связи с объявленными подозрениями в убийстве двух сотрудников "Беркута" во время Евромайдана.

"Прочитал, что в суд доставили активиста Майдана, убившего в начале 2014-го года двух милиционеров. Сегодня избирают меру пресечения. Напомню, что пока признать его виновным можно только за любые, не связанные с Майданом эпизоды, потому что парламент принял специальный закон, которым прямо обязал освободить от ответственности всех, кто был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Так прямо и установил — за убийства сотрудников правоохранительных органов — освободить от уголовной ответственности", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Принтскрин страницы Андрея Портнова в Facebook

Напомним, два года назад Бубенчик признался в интервью, что во время Майдана он спрятался за колоннами Киевской консерватории и выстрелами из автомата Калашникова убил в затылок двух руководителей подразделений "Беркута".

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