Нелюбовь. Порошенко начал лично давить украинцев кортежем - Портнов

РИА Новости Украина

Президентский кортеж накануне средь бела дня сбил в центре Киева пожилого мужчину. ДТП произошло около на пересечении улиц Шелковичная и Институтская, при этом автомобиль, сбивший пенсионера, остался на месте происшествия, остальные авто из кортежа продолжили движение. Таким образом, президент проехал мимо пострадавшего, лежащего на асфальте. Также на сбитого мужчину не реагировал сначала и регулировщик.

По данным столичной полиции, пострадавший в результате наезда авто кортежа мужчина 1930 года рождения, он получил перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали, его состояние нетяжелое.

"Служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", — сообщили в полиции.

Вскоре после инцидента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сбитый мужчина признал, что нарушил правила дорожного движения. "Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила — Ред.)", — сказал министр. Сам же Порошенко, не остановившись возле пожилого сбитого мужчины, заявил, выразил сожаление через своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

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"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", — заявил пресс-секретарь.

glavcom.ua На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина

Юрист Андрей Портнов считает, что президент начал уже "лично давить" сограждан.

"Мало того, что организовал массовые убийства своих граждан, так ещё и начал давить их лично, собственным кортежем. Сбил человека и не вышел из машины ни сам, ни охрана, ни водитель, ни отреформированный патрульный полицейский, продолживший регулировку движения президентского кортежа", — прокомментировал юрист на своей странице в Facebook.

По мнению юриста, главе государства абсолютно все равно, сколько людей лишились жизни и здоровья из-за него.

Скриншот с сайта Facebook

"Всё это, несмотря на лежащего лишь в одном метре раненого человека. Ему абсолютно всё равно, сколько людей он лишил жизни и здоровья. Он занят только собой, властью, наживой, пафосом и дешевым пиаром", — резюмировал Портнов.