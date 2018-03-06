Соцсети о ДТП с кортежем Порошенко: "Уже немало угробил пенсионеров"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президентский кортеж средь бела дня сбил в центре Киева пожилого мужчину. ДТП произошло около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. При этом автомобиль, сбивший пенсионера, остался на месте происшествия, остальные авто из кортежа продолжили движение. Таким образом, президент проехал мимо пострадавшего, лежащего на асфальте. Также на сбитого мужчину не реагировал сначала и регулировщик.

По данным столичной полиции, пострадавший в результате наезда авто кортежа мужчина 1930 года рождения, он получил перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали, его состояние нетяжелое.

"Служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", — сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения.

"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила — Ред.)", — сказал министр.

Сам же Порошенко, не остановившись возле пожилого сбитого мужчины, заявил, выразил сожаление через своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - заявил пресс-секретарь.

После ДТП пользователи соцсетей отреагировали на инцидент, обратив внимание на отношение к пострадавшему и действия регулировщика. По мнению блоггера Вячеслава Чечило, регулировщик мог броситься помогать пожилому мужчине, однако для него — это очередная жертва ДТП.

"Ну, раз я уже подвизался на ниве защиты водителей из президентского кортежа, выскажусь и по поводу полицейского. Он, конечно, "бездушный чурбан". Можно было забить на кортеж и броситься помогать дедушке. Но давайте немного снизим градус негодования. Немолодой гаишник на своем веку явно повидал всякого. Для него дедушка — очередная, эннная жертва ДТП. И объективно вызывает куда меньше эмоций, чем у хипстера, не видевшего ничего страшнее чем смерть любимого хомячка. Никаких законов полицейский не нарушил, да и помочь дедушке как-то не мог. Все остальное — на его совести", - написал Чечило в Facebook.

Принтскрин со страницы Facebook Вячеслава Чечило

Также блоггер подчеркнул, что в любом негативе, происходящем в стране, виноват Порошенко, так как общество уже от него устало.

"Кто виноват? Дедушка? Водитель? Сейчас порохоботы получат методички и нам все подробно расскажут. Вот только все эти рассказы не имеет никакого значения. В событиях во Врадиевке был виноват Янукович. Точно также в любом негативе в стране сейчас виноват лично Порошенко. Население откровенно устало от Вас, Петр Алексеевич. Но не имеет возможности донести до Вас то, что оно о Вас думает. Поэтому просто материт Вас по поводу и без повода", — подытожил блоггер.

Принтскрин со страницы Facebook Вячеслава Чечило

Адвокат Елена Лешенко считает, что у главы государства была бы другая реакция, если бы Порошенко знал о видеосъемке ДТП.

"Если б он знал, что кто-то из офиса напротив будет снимать на видео как его кортеж сбил дедушку, он бы, конечно, вышел…и отряхнул дедушку, и лично бы до скорой дотянул его, но…кто ж знал?! Это ж вам не история с трактором на Институтской в декабре 14 года…все предвидеть невозможно. Да и пиарщиков в машине рядом не было. Так что "звыняйте", - прокомментировала адвокат.



Принтскрин со страницы Facebook Елены Лешенко

Блоггер Александр Волков сыронизировал, что Порошенко за время своего президентства "угробил немало пенсионеров".

"Кортеж Петра Порошенко сбил 88-летнего мужчину. После ДТП кортеж не остановился, никто не вышел и не оказал человеку медицинскую помощь, хотя в кортеже, скорее всего, были врачи. Ну и правильно, нечего Петру Алексеевичу на такие мелочи отвлекаться, что он мало пенсионеров угробил за время своего президентства? Ему теперь на каждого что ли свое царское внимание обращать? Отдельно стоит упомянуть идиота-патрульного, который вместо того, чтобы оказывать помощь лежащему на дороге человеку, просто регулировал проезд президентского кортежа", — прокомментировал Волков.

Принтскрин со страницы Facebook Александра Волкова

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркнул, что "черный пиар" устраивать Порошенко по поводу ДТП неуместно.

"При всей моей нелюбви к Порошенко, считают мерзким устраивать "черный" пиар на том, что его кортеж сбил пенсионера, перебегающего дорогу. Хотя сам дед остался жив. Лучше обсуждайте приказ Порошенко начать армии наступление на Донбассе в июле 2014-го, который привел к реальной бойне и гибели тысяч людей", — акцентировал Корнейчук.

Принтскрин со страницы Facebook Дмитрия Корнейчука

Юрист Андрей Портнов считает, что президенту безразлично, сколько людей он лишил жизни и здоровья.

"Мало того, что организовал массовые убийства своих граждан, так ещё и начал давить их лично, собственным кортежем. Сбил человека и не вышел из машины ни сам, ни охрана, ни водитель, ни отреформированный патрульный полицейский, продолживший регулировку движения президентского кортежа. Всё это, несмотря на лежащего лишь в одном метре раненого человека. Ему абсолютно всё равно, сколько людей он лишил жизни и здоровья. Он занят только собой, властью, наживой, пафосом и дешевым пиаром", - прокомментировал Портнов.

Принтскрин со страницы Facebook Андрея Портнова

На ДТП также отреагировали нынешний и бывшие народные депутаты и другие блоггеры, журналисты и адвокаты.

Принтскрин со страницы Facebook Александра Онищенко

Принтскрин со страницы Facebook Елены Бондаренко

Принтскрин со страницы Facebook Егора Фирсова

Принтскрин со страницы Facebook Александра Зубченко

Принтскрин со страницы Facebook Елены Ксантопулос

Принтскрин со страницы Facebook Александра Скубченко

Принтскрин со страницы Facebook Олеси Медведевой