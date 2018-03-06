Фото дня. ДТП с кортежем Порошенко

Автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. ДТП произошло около 11.45. По данным свидетелей, пенсионер пострадал, но смог подняться самостоятельно. Он был госпитализирован.

В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

Сын пострадавшего сообщил, что его отец ничего не помнит об инциденте.

По словам сына, у отца тяжелый перелом голени левой ноги. При этом врачи подозревают, что у мужчины случился инфаркт.

Если это подтвердится, то операцию сразу сделать не удастся. Если же инфаркта не было, то в ближайшее время пенсионера прооперируют.

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