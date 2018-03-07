Хроника 6 марта: газ без лимита, ДТП с кортежем Порошенко, "коридор позора" для Билык

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 6 марта, кризисный комитет при Минэнерго решил снять ограничение на потребление газа, президент Порошенко жестко ответил на требования МВФ по Антикоррупционному суду, а венгры Закарпатья потребовали ввести в регион спецмиссию ОБСЕ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Минэнерго снимает ограничение на потребление газа

Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины принял решение о снятии ограничения на потребление газа со среды, сообщил во вторник советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский. "Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018", — написал Билявский на своей странице в Facebook.

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Порошенко жестко ответил на требования МВФ по Антикоррупционному суду

Международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Петр Порошенко в интервью газете Financial Times. Он добавил, что желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины.

Венгры Закарпатья требуют ввести в регион спецмиссию ОБСЕ

Поджог здания союза закарпатских венгров переквалифицировали в теракт. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович. Помимо этого общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) требует, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Такое заявление от организации получило местное издание "Закарпаття онлайн".

Кортеж президента на скорости сбил пенсионера

Cлужебный автомобиль полиции во время движения в президентском кортеже сбил пожилого мужчину на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Мужчина госпитализирован. Он внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру. По словам сына пострадавшего, у отца тяжелый перелом голени левой ноги. При этом врачи подозревают, что у мужчина случился инфаркт.

В правительственном квартале Киева зарезали мужчину на элитном авто

В центре Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался. Об этом сообщают "Эспресо". "Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, в глухой части двора, в самом центре правительственного квартала", — говорится в сообщении. По предварительной информации, потерпевший подходил к своему элитному внедорожнику, припаркованному во дворе. В это время на него и совершили нападение.

Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза

Министерство здравоохранения Украины отстранило от должности ректора медицинского университет им.Богомольца ректора Екатерину Амосову. "В связи со срывом 20 февраля 2018 в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок. Стоматология" для более 200 студентов 3 курса стоматологического факультета, МОЗ Украины создало комиссию для проверки всех обстоятельств дела", — сообщает Минздрав.

В Киеве навестили бывшую базу "Беркута": сожгли флаг и облили краской

Активисты нескольких партий и организаций, в том числе "Автомайдана", "Демальянса" и "Руха Освобождения", пикетировали базу полиции особого назначения в Киеве (пр-т В. Лобановского), на которой ранее располагалась база ныне расформированного спецподразделение "Беркут". Активисты протестовали против действий полиции в субботу, 3 марта, в палаточном городке возле Верховной Рады в центре столицы.

В Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре

Правоохранители во вторник провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве и изъяли запрещенную литературу, сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик. Как стало известно, обыски прошли не только в Исламском культурном центре, но и дома у человека, который работает в Центре библиотекарем. По словам Гузика, это были книги с радикальными мусульманскими взглядами.

В Польше открыли телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины

В Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины. По словам главного инспектора труда Веслава Лищека, линия создается с целью легализировать как можно большее количество трудовых мигрантов. "Речь о том, чтобы все работали в Польше легально и платили налоги в бюджет страны", — объяснил он.

Националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове

Националисты блокировали концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове из-за того, что артистка не признала Россию "агрессором". Недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускали зрителей. Позже Билык согласилась признать Россию "агрессором". После этого активисты прекратили блокировать Львовскую оперу и концерт начался.

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Российский Ан-26 разбился в Сирии, погибли 39 человек

При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. "Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача или День дантиста. Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.