Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Кортеж Порошенко

Во вторник в центре Киева автомобиль из президентского кортежа Петра Порошенко сбил пенсионера на переходе. Инцидент произошел на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.

Как сообщили очевидцы, один из автомобилей кортежа ударил пешехода капотом, буквально подбросив его.

Полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа Порошенко. По данным правоохранителей, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил агентству "Украинские новости", что пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения. "Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила — Ред.)", — цитирует Авакова агентство.

Состояние пенсионера оценивается как нетяжелое.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее в июне 2017 года ряд СМИ писали, что кортеж президента Петра Порошенко сбил мотоциклиста по дороге в Ужгород, куда лидер страны торопился, чтобы открыть символическую "дверь в Европу" в честь начала безвиза.

Сообщалось, что кортеж, нарушив ПДД, на объездной дороге в Ужгороде совершил наезд на мотоциклиста. Однако позже в полиции опровергли эту информацию. По словам правоохранителей, происшествие произошло на дороге, где до этого просто проезжал президентский кортеж.

ДТП с Дыминским

18 августа 2017 года на трассе М10 Львов-Краковец кортеж из двух автомобилей, в котором обычно ездит владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский, попал в аварию. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила. Ее автомобиль Opel Astra столкнулся с автомобилем Mercedes Benz C65.

Портал Zaxid.net писал, что Mercedes S65, госномер АС0277ВР принадлежит владельцу ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петру Дыминскому. Как писали журналисты, Петр Дыминский был на месте ДТП, но закрылся во внедорожнике охраны. Хотя на имеющемся видео львовского бизнесмена практически невозможно идентифицировать.

Позже львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Кортеж Януковича

Не раз становился участником различных происшествий и кортеж бывшего президента Виктора Януковича.

21 апреля 2010 года, микроавтобус "Фольксваген" (скорая) из кортежа Януковича на Бориспольском шоссе на скорости около 150 км/час протаранил автомобиль ВАЗ. В результате ДТП водитель легковушки погиб, два человека были травмированы.

Сообщалось, что кортеж направлялся в аэропорт "Борисполь", откуда президент ехал на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым.

Сразу после аварии в Министерстве внутренних дел попробовали опровергнуть информацию о том, что машина из кортежа президента Виктора Януковича попала в ДТП.

В итоге по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

Украинская правда Авария со скорой помощью из кортежа Виктора Януковича в 2010 году

13 октября 2011 года на подъезде к Хмельницкому кортеж президента Януковича попал в ДТП. Об этом писали "Подробности" со ссылкой на сообщение журналиста Лукьяна Сельского.

По его данным, в момент ДТП президента в кортеже не было, так как ранее он вылетел на самолете в Киев.

МВД позже подтвердил участие президентского кортежа в ДТП.

Кортеж Тимошенко

Два раза в ДТП попадал и кортеж Юлии Тимошенко — в 2002 и 2009 годах.

4 сентября 2009 года кортеж Тимошенко из 5 машин попал в аварию с BMW-3 на Днепровском спуске.

Как писал ТСН со ссылкой на очевидцев, кортеж с красными мигалками на большой скорости мчался со стороны Набережного шоссе и повернул вверх по Днепровскому спуску.

В кортеже не было самого премьера, а единственным пострадавшим в ДТП оказался работник милиции.

Прибывшая на место Госавтоинспекция объявила виновным в происшествии водителя BMW. По их данным, именно он "подрезал" кортеж. Сотрудники ГАИ якобы даже пытались отобрать у мужчины права, но в итоге лишь ограничились составлением протокола.

Как сообщал "Сегодня" тогдашний начальник ГАИ МВД Украины генерал Сергей Коломиец, сверху спускался BMW, водитель которой должен был остановиться, однако не сделал этого и создал аварийную ситуацию.

Сам же водитель BMW, столичный врач, утверждал, что не мешал движению эскорта и его просто решили сделать крайним.

29 января 2002 года

Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии "Батькивщина", попала в автомобильную аварию, направляясь на заседание апелляционного суда Киева. Тимошенко ехала в суд на рассмотрение собственного дела: предполагалось слушание по снятию с нее всех обвинений и подписки о невыезде. После этого Тимошенко могла бы полноправно принимать участие в предвыборной кампании в Раду.

Авария произошла около 10 утра на повороте с Набережного шоссе на Парковую аллею. "Мерседес" Тимошенко столкнулся с "Жигулями". Водитель "Жигулей" с множественными травмами был доставлен в больницу, Тимошенко получила ранения грудной клетки и головы.

Водитель "Мерседеса" практически не пострадал. По его словам, правила дорожного движения нарушил шофер "Жигулей". Правоохранительные органы придерживались другой версии — на сигнал регулировщика не отреагировала именно иномарка. К тому же, по данным милиции, машина Тимошенко повернула с третьего ряда. Знак подобный поворот запрещает.

Сама Тимошенко позже заявила, что авария была подстроена.

Кортеж Ющенко

6 января 2005 года на автотрассе "Киев-Чоп" (неподалеку от села Угорское Стрийского района, Львовской области) кортеж лидера "Нашей Украины" Виктора Ющенко сбил автомобиль "Шкода-Фелиция". Водитель "Шкоды" погиб на месте происшествия.

Сообщалось, что водитель "Шкода-Фелиция" выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем "Тойота Ленд-Крузер", двигавшемся в кортеже Ющенко.

По материалам из открытых источников интернет