ДТП с кортежем Порошенко. Сын сообщил о состоянии пострадавшего

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Пострадавший в ДТП с президентским кортежем пенсионер ничего не помнит об инциденте, сообщил ТСН его сын в больнице.

Мужчину зовут Василий Андреевич, фамилия не указывается.

По словам сына, у отца тяжелый перелом голени левой ноги. При этом врачи подозревают, что у мужчина случился инфаркт.

"Если это подтвердится, то операцию сразу сделать не удастся. Если же инфаркта не было, то в ближайшее время пенсионера прооперируют", — говорится в сообщении.

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Сын пострадавшего отметил, что с учетом возраста и обстоятельств аварии отец держится очень хорошо. "Боевой, боевой у нас дед", — заявил он, добавив, что отец находился на том перекрестке, так как живет неподалеку.

Ранее полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который входил в состав кортежа президента. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

Между тем, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пострадавший пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения.