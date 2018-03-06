Появились подробности ДТП с участием кортежа Порошенко

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина, которого сбил автомобиль из президентского кортежа в Киеве, госпитализирован.

ДТП произошло около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Автомобиль остался на месте происшествия, остальные продолжили движение. На капоте авто есть вмятина.

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По словам очевидцев, пострадавший нарушил правила дорожного движения — пенсионер перебегал дорогу на запрещенный жест регулировщика.

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"Кортеж президента сбил человека. Дед перебегал дорогу на запрещающий жест регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", — написал очевидец Сергей Орлов на странице в Facebook.