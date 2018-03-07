Савченко о ДТП с кортежем Порошенко: не надо так ненавидеть свой народ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко высказала свое мнение на ДТП с участием кортежа президента Петра Порошенко, в котором пострадал пожилой мужчина, обратив внимание на реакцию охраны главы государства.

Полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который входил в состав кортежа президента. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пострадавший пенсионер признал, что нарушил правила дорожного

"Такая беда может произойти с каждым. Да, было очевидно, что все-таки пешеход был неправ, когда переходил – возможно, у 88-летнего пенсионера плохое зрение. Но удивляет реакция", — заявила Савченко в эфире телеканала NEWSONЕ.

Нардеп вспомнила о похожей ситуации, в которой она и ее сестра сбили женщину, однако после этого "оказали пострадавшей первую помощь, вызвали карету "скорой" и дождались прибытия врачей".

"В этом кортеже было две машины полиции, пять легковых машин и четыре микробуса. Это сумасшедший кортеж, который даже не остановился, полицейский даже не посмотрел, жив человек или нет, и далее посигналил всему кортежу быстро проезжать, чтобы не случилось ничего с президентом. Вспоминается "Автомайдан", который постоянно ездил к Януковичу, который показывал, какая шикарная дорога, по которой преступный президент ездит на работу. Сколько было протестов о том, чтобы не было больше кортежей, чтобы не перекрывали движение", — отметила Савченко.

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"На днях я вернулась из Люксмебурга. Там президент гулял среди народа по книжной выставке, без охраны, со своими друзьями. Президент Литвы ходит по улицам на работу. Почему только в Украине президенты думают, что они – боги? Может не надо так ненавидеть свой народ, чтобы он не хотел вас убить? Надо выйти и самому предоставить помощь, а не писать об этом", — подчеркнула она.

glavcom.ua На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина

По словам сына попавшего под колеса президентского кортежа пенсионера, у отца тяжелый перелом голени левой ноги. При этом врачи подозревают, что у мужчина случился инфаркт.