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    Савченко о ДТП с кортежем Порошенко: не надо так ненавидеть свой народ

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    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера (11)

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    Скандальный нардеп удивилась реакции президентской охраны, которая даже не остановилась узнать, жив ли сбитый пенсионер. При этом Савченко признала, что пожилой мужчина виноват в ДТП.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко высказала свое мнение на ДТП с участием кортежа президента Петра Порошенко, в котором пострадал пожилой мужчина, обратив внимание на реакцию охраны главы государства. 

    Полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который входил в состав кортежа президента. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com
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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пострадавший пенсионер признал, что нарушил правила дорожного 

    "Такая беда может произойти с каждым. Да, было очевидно, что все-таки пешеход был неправ, когда переходил – возможно, у 88-летнего пенсионера плохое зрение. Но удивляет реакция", — заявила Савченко в эфире телеканала NEWSONЕ

    Нардеп вспомнила о похожей ситуации, в которой она и ее сестра сбили женщину, однако после этого "оказали пострадавшей первую помощь, вызвали карету "скорой" и дождались прибытия врачей".

    "В этом кортеже было две машины полиции, пять легковых машин и четыре микробуса. Это сумасшедший кортеж, который даже не остановился, полицейский даже не посмотрел, жив человек или нет, и далее посигналил всему кортежу быстро проезжать, чтобы не случилось ничего с президентом. Вспоминается "Автомайдан", который постоянно ездил к Януковичу, который показывал, какая шикарная дорога, по которой преступный президент ездит на работу. Сколько было протестов о том, чтобы не было больше кортежей, чтобы не перекрывали движение", — отметила Савченко.

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    "На днях я вернулась из Люксмебурга. Там президент гулял среди народа по книжной выставке, без охраны, со своими друзьями. Президент Литвы ходит по улицам на работу. Почему только в Украине президенты думают, что они – боги? Может не надо так ненавидеть свой народ, чтобы он не хотел вас убить? Надо выйти и самому предоставить помощь, а не писать об этом", — подчеркнула она.

    glavcom.ua
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина

    По словам сына попавшего под колеса президентского кортежа пенсионера, у отца тяжелый перелом голени левой ноги. При этом врачи подозревают, что у мужчина случился инфаркт. 

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