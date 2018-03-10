наверх
10.03.201809:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Андрей Портнов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Нелюбовь. Порошенко начал лично давить украинцев кортежем - Портнов
    13:55 07.03.2018
    851Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Юрист Андрей Портнов считает, что авария с кортежем президента демонстрирует, что главе государства неважно, сколько украинцев он лишил жизни и здоровья.
    Штурм палаточного городка под Радой
    Разгон Майдана. Цинизм МВД, двойные стандарты ЕС - Портнов
    09:46 06.03.2018
    2383Зачистка палаточного городка под Радой
    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, заявления МВД о задержании людей за сопротивление полиции - это верх наглости и цинизма.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украина и реформы. Портнов резко ответил послу ЕС на "идиотов"
    17:32 23.02.2018
    7614
    Юрист Андрей Портнов возмущен последним заявлением главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли о людях, которые не видят реформ, внедренных украинской властью.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - Порошенко: никто не против Вашей жадности и тупости, привыкли
    02:58 17.02.2018
    1498
    Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Несколько вопросов "соратнику Януковича Порошенко" от Портнова
    06:21 16.02.2018
    2651Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший замглавы Администрации президента интересуется, "сколько государственных соглашений подписал соратник Януковича Порошенко на основании своих неконституционных полномочий".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко - жалкий диктатор, доживающий последние месяцы
    07:14 15.02.2018
    2795Политический кризис: страна в тупике
    По мнению юриста Андрея Портнова, Украиной правит государственный преступник, который обязательно должен сидеть в тюрьме. Реализация этого - дело времени.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: атака на УПЦ - прямая ответственность Порошенко
    20:48 05.02.2018
    808Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, религиозный конфликт в Украине подогревается политикой, которую проводит президент Петр Порошенко.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва сообщил, кто помогает ему получить политубежище в Австрии
    06:58 01.02.2018
    997Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам главного редактора "Страны", процедурными вопросами в Австрии ему помогает заниматься бывший чиновник Администрации президента Андрей Портнов.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Гужва попросил у властей Австрии политическое убежище - Портнов
    20:54 31.01.2018
    1290Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам юриста Андрея Портнова, Игорь Гужва легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Скандал из-за Портнова и "наезды" на ZIK. Геращенко соблюдает молчание
    04:42 26.01.2018
    1269Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
    Комментарий Андрея Портнова. Видео
    Портнов "засветился" в прямом эфире еще одного украинского телеканала 
    05:23 25.01.2018
    1779Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Экс-замглавы АПУ Андрей Портнов связывает негативную реакцию на его интервью с тем, что он открыто раскритиковал действующую украинскую власть во главе с президентом Петром Порошенко.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - нардепу Геращенко: в чем твоя мораль, лицемерная тварь?
    02:33 25.01.2018
    31350Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Юрист Андрей Портнов, который оказался в центре медиаскандала вокруг телеканала ZIK, обратился с чередой жестких вопросов к народному депутату Антону Геращенко.
    Журналист Наталья Влащенко
    Скандал из-за Портнова. Влащенко намекнула, от кого поступали угрозы
    00:49 25.01.2018
    1190Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Журналистка и директор телеканала ZIK заявила, что фамилия депутата от "Народного фронта", который, по ее словам, угрожал праворадикалами, уже известна руководителям всех силовых ведомств.
    Артем Шевченко
    Спикер МВД указал журналистам ZIK, что им делать после эфира с Портновым
    10:16 23.01.2018
    1774Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По словам Артема Шевченко, прямое включение бывшего замглавы АП "это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления".
    Андрей Портнов. Видео
    Портнов о том, сколько украинцам "осталось терпеть Порошенко" 
    03:58 23.01.2018
    6406
    По словам бывшего заместителя главы Администрации президента, лишь переизбрание главы государства даст шанс Украине выйти из сложившийся тяжелой ситуации.
    Андрей Портнов
    Гонтарева утратила связь с реальностью - Портнов
    13:37 12.01.2018
    1826Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По мнению юриста Андрея Портнова, заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой после вспыхнувшего скандала по материалам Al Jazeera свидетельствуют о злоупотреблении ею служебным положением.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Эффект Al Jazeera: кому-то пора уже обсуждать условия сделки со следствием
    07:44 12.01.2018
    1051
    Случай с компанией ICU – уникальный: не все инвесткомпании помогают торговать инсайдерской информацией и записываться в НБУ на покупку активов уходящих с рынка санкционных российских банков, заявляет юрист Адрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: полное поражение ГПУ в деле компаний из окружения Януковича
    07:13 11.01.2018
    1100
    Новые компании, покупая никем не арестованные структуры с проблемными активами (принадлежавшие окружению Януковича), ничего не нарушили, а украинские силовики сели в лужу, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: поездка сына Порошенко обошлась Украине в 1500 евро
    16:57 09.01.2018
    1572
    Компенсанция для сына Порошенко за полет в Бангладеш – это чистый маразм, считает юрист Андрей Портнов. Он задается вопросом, как объяснить, зачем семья президента "украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    В Верховном суде очередь на дела будет по звонку или за деньги - Портнов
    10:51 09.01.2018
    294
    По мнению Андрея Портнова, для рассмотрения всего количества дел, поступивших в Верховный суд, судьям придется заседать круглый год и рассматривать по 200 дел в день.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украина и реформы. Портнов резко ответил послу ЕС на "идиотов"
    17:32 23.02.2018
    7614
    Юрист Андрей Портнов возмущен последним заявлением главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли о людях, которые не видят реформ, внедренных украинской властью.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко - жалкий диктатор, доживающий последние месяцы
    07:14 15.02.2018
    2795
    По мнению юриста Андрея Портнова, Украиной правит государственный преступник, который обязательно должен сидеть в тюрьме. Реализация этого - дело времени.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Несколько вопросов "соратнику Януковича Порошенко" от Портнова
    06:21 16.02.2018
    2651
    Бывший замглавы Администрации президента интересуется, "сколько государственных соглашений подписал соратник Януковича Порошенко на основании своих неконституционных полномочий".
    Штурм палаточного городка под Радой
    Разгон Майдана. Цинизм МВД, двойные стандарты ЕС - Портнов
    09:46 06.03.2018
    2383
    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, заявления МВД о задержании людей за сопротивление полиции - это верх наглости и цинизма.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - Порошенко: никто не против Вашей жадности и тупости, привыкли
    02:58 17.02.2018
    1498
    Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Нелюбовь. Порошенко начал лично давить украинцев кортежем - Портнов
    13:55 07.03.2018
    851
    Юрист Андрей Портнов считает, что авария с кортежем президента демонстрирует, что главе государства неважно, сколько украинцев он лишил жизни и здоровья.
    Все теги

    Персоны