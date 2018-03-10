Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
По словам Артема Шевченко, прямое включение бывшего замглавы АП "это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления".
Случай с компанией ICU – уникальный: не все инвесткомпании помогают торговать инсайдерской информацией и записываться в НБУ на покупку активов уходящих с рынка санкционных российских банков, заявляет юрист Адрей Портнов.
Новые компании, покупая никем не арестованные структуры с проблемными активами (принадлежавшие окружению Януковича), ничего не нарушили, а украинские силовики сели в лужу, отмечает юрист Андрей Портнов.
Компенсанция для сына Порошенко за полет в Бангладеш – это чистый маразм, считает юрист Андрей Портнов. Он задается вопросом, как объяснить, зачем семья президента "украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил вторую часть разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским ("Народный фронт") и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном.
Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил запись разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном.