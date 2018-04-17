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    Портнов: во всех достижениях Омеляна - один общий корень

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    По мнению бывшего замглавы АП Андрея Портнова, у всего набора достижений министра инфраструктуры Омеляна есть один главный корень — он является членом "Народного Фронта" вместе с Парубием, Пашинским, Петренко и другими известными деятелями.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Согласно материалам просушки кабинета специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, 12 февраля вечером к руководителю САП приходил министр инфраструктуры Владимир Омелян с просьбой не устраивать "маски-шоу" по его делу о незаконном обогащении. Об этом сообщили источники "Українських Новин" в правоохранительных органах.

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    Ранее НАБУ начало расследование против Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации об его мобильных переговорах. В частности, в ходе досудебного расследования было установлено, что, начиная с 10 декабря 2016 года, министр его жена и сын начали проживать в доме, который по праву частной собственности принадлежит двоюродной племяннице жены. Ориентировочная стоимость дома составляет семь миллионов гривен (около 264 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Фискальной службе неизвестно о доходах племянницы, которые бы позволили ей приобрести такой дом. 

    В этой связи бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов иронично отмечает, что ранее Омелян уже запомнился  вакуумным суперскоростным Гиперлупом, великим Шелковым путем, ежегодным строительством по пять новых аэродромов и 4-х километровой дорогой к селу Бандеры

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    "Маргинальный министр инфраструктуры, ранее уже запомнившийся вакуумным суперскоростным Гиперлупом, великим Шелковым путём, ежегодным строительством по пять новых аэродромов и 4-х километровой дорогой к селу Бандеры, оказался фигурантом аудиозаписей, сделанных в кабинете главы антикоррупционной прокуратуры.То есть задокументирован в связи с давлением и внепроцессуальными коммуникациями с независимым антикоррупционным органом", — пишет Портнов у себя в Facebook

    А до этого министр был известен тем, что в суде взял на поруки члена собственной политической силы Мартыненко, обвиненного НАБУ в многомиллионных хищениях энергетических средств и выводом их в Швейцарские банки на компании с Панамской регистрацией, напомнил бывший замглавы АП. 

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    По мнению Портнова, у всего набора достижений министра есть один главный, объединяющий их корень — Омелян является членом "Народного Фронта" вместе с Парубием, Пашинским, Черновил, Петренко, Бурбаком, Логвинским, Емцем и другими деятелями. 

    "Ключевое словосочетание — Народный Фронт. Безумные, больные, разговаривающие лозунгами, одержимые обманным величием, ненасытные, легкомысленные и недалекие идиоты и клептоманы", — резюмирует Портнов. 

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова о Владимире Омеляне
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