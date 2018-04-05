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    ГПУ направила образцы голоса Холодницкого на экспертизу

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (50)

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    Образцы голоса главы САП были взяты из открытого доступа накануне. Источник в ГПУ уточнил, что проведение экспертизы может занять около двух недель.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура из открытых источников отобрала образцы голоса главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и назначила экспертизу для сравнения их с образцами речи, которые были зафиксированы во время прослушивания его кабинета. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГПУ.

    Назар Холодницкий
    Радио Свобода
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    По его словам, образцы голоса были взяты из открытого доступа накануне. Он также сообщил, что проведение экспертизы может занять около двух недель.

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    Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

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    В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

    В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде. 

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