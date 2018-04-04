Зачем Холодницкого и Сытника выпороли публично

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины 4 апреля заслушивала заместителя генерального прокурора Украины — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, между которыми в последнее время обострился конфликт.

Назар Холодницкий и Артем Сытник пришли в Верховную Раду вместе и заявляли, что конфликта между их ведомствами нет, а в своих отчетах перед парламентом ссылались друг на друга.

Вместе с тем уже после выступлений Сытника и Холодницкого спикер Рады Андрей Парубий заявил, что с участием руководителей САП и НАБУ в парламенте состоялся "эмоциональный разговор", отметив, что чрезвычайно важным является диалог между Верховной Радой Украины и руководителями созданных антикоррупционных органов.

В этот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины на своем Youtube-канале обнародовало расшифровки записей разговоров в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что обнародование пленок с прослушиванием разговоров Холодницого сделало невозможным компромисс по этому делу, поскольку оставить все, как есть, уже невозможно — очень серьезные обвинения в высочайшей коррупции по многочисленным уголовным статьям.

"Думаю, что эти парламентские слушания были не очень нужны Холодницкому и Сытнику. С одной стороны, это давление на Холодницкого, его дальнейшая дискредитация, обструкция, которую он получил в парламенте. А с другой стороны, их обоих, как щенков, вывели на свет и начали стегать публично — одного и второго. Это было нужно правящей коалиции, парламенту, Администрации президента — таким образом они сбивают позитивный имидж в глазах общества с руководителей новых антикоррозионных органов, убирают конкурентов. Фактически на наших глазах происходит обрушение антикоррупционной реформы, ее имиджа, в глазах даже прозападной части общества. Вот что сегодня мы наблюдали. Думаю, что процесс уже перешел в необратимую стадию", — сказал РИА Новости Руслан Бортник.

По мнению политолога, в ближайшее время вероятна отставка Холодницкого, к чему его все и подталкивают.

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"Если бы дело было только правовое, Холодницкого давно бы уже уволили и задержали. Ведь у него нет никакого иммунитета, а Генеральному прокурору нет никакой необходимости отправлять эти материалы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, он может просто его уволить. Но пытаются добиться добровольной отставки волнами дискредитации, чтобы Холодницкий не раскрывал "тайны Мадридского двора". То есть, не вылил тонны политического, экономического компромата, которым он владеет, поскольку контролировал все резонансные уголовные дела. Я думаю, что он уйдет в отставку, поскольку вероятность удержать это кресло у него сегодня очень небольшая", — считает Бортник.

По словам политолога, в этом случае весьма предсказуема и реакция западных партнеров — это разочарование, фрустрация.

"Причем здесь, мне кажется, больше всего пострадал имидж не Холодницкого, а именно Сытника — на одного потенциального кандидата в президенты стало меньше. Если Холодницкий и так раньше не имел каких-то видимых политических амбиций, то очевидно, что Сытник сотрудничеством с ГПУ, особенно с "токсичным" департаментом ГПУ, в глазах Запада в значительной мере потерял. Поэтому Холодницкого сбивают, а Сытника в этом процессе дискредитируют в глазах Запада — вот, пожалуй промежуточный итог этого процесса", — констатировал Бортник.

При этом политолог отмечает безусловный выигрыш в этом в этом процессе генерального прокурора Юрия Луценко.

"Генпрокурор в копилку с выдворением Саакашвили, делом Савченко, в глазах президента добавил и разгром конкурирующих антикорруционных структур, что в преддверии выборов очень важно", — заключил Бортник.