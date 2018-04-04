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    НАБУ опубликовало записи разговоров в кабинете Холодницкого

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (37)

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    Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров, которые уже получили название "аквариумные пленки" из-за того, что "жучок" в кабинете Назара Холодницкого был установлен в аквариуме.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду на своем Youtube-канале обнародовало расшифровки записей разговоров в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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    "Фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий относительно руководителя САП", — говорится в Twitter НАБУ.

    Накануне Холодницкий побывал на допросе в Генеральной прокуратуре Украины, в ходе которого отказался дать образцы своего голоса, однако согласился на временное отстранение от должности на время расследования.

    В ГПУ позднее заявили, что вопрос об отстранении главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого будет решать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

    Ранее сообщалось, что "жучок" в кабинете Холодницкого был установлен в аквариуме, его туда подложил работник фирмы по обслуживанию аквариумов. Представители САП утверждали, что доказательств против их шефа записать не удалось. "На пленках одни маты", — утверджали источники в специализированной прокуратуре.

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