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    Артем Сытник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 177
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    Артем Сытник
    Сытник озвучил причину резкого падения темпов борьбы с коррупцией
    19:10 22.02.2018
    190
    Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией в Украине невозможна.
    Артем Сытник
    Сытник заявил, что у НАБУ хотят забрать дела о растрате госимущества
    14:49 08.02.2018
    55
    Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    В НАБУ назвали страны, где оставили свой след украинские коррупционеры
    13:25 08.02.2018
    117
    Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария – топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры.
    Артем Сытник
    Сытник заявил об угрозе срыва е-декларирования доходов чиновников
    04:45 08.02.2018
    334Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам директора НАБУ, электронное декларирование доходов чиновников могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, однако, по его словам, "орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает".
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Обыски в Одессе: мэру грозит отставка - спецкор
    09:07 30.01.2018
    1861Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Спецкор Александр Тарасенко сообщил, что мэр Одессы намеренно не хочет появляться в стране, поскольку ему могут вручить сообщения о подозрении.
    Митинг Свободы и УКРОПа под Радой 8 декабря 2015
    The Washington Post: как политики и олигархи грабят Украину
    10:54 15.01.2018
    1277
    Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
    Президент Петр Порошенко
    США и ЕС: Порошенко рубит сук, на котором сидит
    07:47 14.12.2017
    22622Политический кризис: страна в тупике
    Киев утратит поддержку МВФ, если не достигнет прогресса в области стратегически важных реформ, а Европарламент призывает украинские власти продолжать программу реформ в соответствии с обязательствами.
    Олег Саакян
    В вопросе НАБУ важно, кому доверяют украинцы - политолог
    16:26 09.12.2017
    474Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Резкие заявления западных партнеров Украины тянут на вмешательство во внутреннюю политику государства, считает политолог Олег Саакян.
    Василий Вакаров
    НАБУ и НАПК пока не справляются со своими функциями — эксперт
    13:54 08.12.2017
    173Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Василий Вакаров считает, что НАПК можно упразднить, а его функции — передать другим структурам, но все равно вначале нужно подождать разрешения конфликта между НАБУ и ГПУ.
    Артем Сытник
    В суде усомнились в законности назначения главы НАБУ
    13:00 08.12.2017
    268Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В суде требуют признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Артема Сытника за 2014 года с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года.
    Артем Сытник
    Шум вокруг НАБУ. Может, дело в Сытнике?
    17:15 07.12.2017
    884Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Василий Вакаров считает, что противостояние между силовиками набирает все большие обороты, даже с учетом вмешательства США.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Тренд дня: почему Рада "поджала хвост и дала заднюю по НАБУ"
    13:35 07.12.2017
    1800Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В экспертной среде активно обсуждают очередной инцидент с Национальным антикоррупционным бюро, при котором в Раде пытались "протащить" проект закона об увольнении главы НАБУ, однако попытка провалилась.
    Президент Всемирного банка Джим Ён Ким
    Глава Всемирного банка: НАБУ нужна поддержка
    07:29 07.12.2017
    121Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Глава банка считает очень важным создать в Украине антикоррупционный суд, чего от руководства страны настоятельно добивается Международный валютный фонд.
    Директор НАБУ Артем Сытник на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне
    Сытник в США: возможно, это мои последние выступления на должности
    04:49 07.12.2017
    1339Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Директор НАБУ сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который дает возможность увольнять руководство Антикоррупционного бюро.
    Артем Сытник
    Луценко: Сытника накажут за тайных агентов НАБУ
    15:59 06.12.2017
    237Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Как отмечается, НАБУ следует зарегистрировать в СБУ все свои прослушивающие устройства и обеспечить обмен информацией со Специализированной антикоррупционной прокуратурой о всех своих оперативно-розыскных действиях.
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
    Главы НАБУ и САП проигнорировали "спонтанные прихоти Луценко"
    14:11 06.12.2017
    502Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Главы НАБУ и САП Артем Сытник и Назар Холодницкий находятся в Вашингтоне по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными чиновниками США.
    Вывеска НАБУ
    The Washington Times. Коррупция и Украина: кто кого?
    09:38 06.12.2017
    699Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Кампания по борьбе с коррупцией в Украине на грани провала - ни одному украинскому чиновнику не были предъявлены обвинения, пишут мировые СМИ. Сможет ли Украина разорвать все связи с наследием коррумпированной советской системы?
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
    Сытник отреагировал на слова Луценко о незаконном сотрудничестве НАБУ с ФБР
    17:55 05.12.2017
    567Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам директора НАБУ Артема Сытника, он очень удивлен, что при снятии неприкосновенности с Борислава Розенблатта и Максима Полякова НАБУ хвалили за их работу, а в истории с миграционной службой критикуют.
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    Сытник и Холодницкий отправились в США, чтобы помириться с ГПУ
    08:20 04.12.2017
    422Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, в Вашингтоне собираются участники скандала вокруг агентов НАБУ, которые пытались дать взятку руководству ГМС.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    В НАБУ отреагировали на слова Порошенко о "латиноамериканском карнавале"
    16:42 01.12.2017
    837Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам главы НАБУ Артема Сытника, некоторые руководители силовых органов и государства делают все, чтобы затормозить или сорвать борьбу с топ-коррупцией в стране, заявляя, что наблюдается просто конфликт силовых ведомств.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Артем Сытник
    Сытник озвучил причину резкого падения темпов борьбы с коррупцией
    19:10 22.02.2018
    190
    Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией в Украине невозможна.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    В НАБУ назвали страны, где оставили свой след украинские коррупционеры
    13:25 08.02.2018
    117
    Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария – топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры.
    Артем Сытник
    Сытник заявил, что у НАБУ хотят забрать дела о растрате госимущества
    14:49 08.02.2018
    55
    Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований.
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