Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией в Украине невозможна.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований.
По словам директора НАБУ, электронное декларирование доходов чиновников могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, однако, по его словам, "орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает".
Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
В суде требуют признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Артема Сытника за 2014 года с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года.
В экспертной среде активно обсуждают очередной инцидент с Национальным антикоррупционным бюро, при котором в Раде пытались "протащить" проект закона об увольнении главы НАБУ, однако попытка провалилась.
Как отмечается, НАБУ следует зарегистрировать в СБУ все свои прослушивающие устройства и обеспечить обмен информацией со Специализированной антикоррупционной прокуратурой о всех своих оперативно-розыскных действиях.
Главы НАБУ и САП Артем Сытник и Назар Холодницкий находятся в Вашингтоне по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными чиновниками США.
Кампания по борьбе с коррупцией в Украине на грани провала - ни одному украинскому чиновнику не были предъявлены обвинения, пишут мировые СМИ. Сможет ли Украина разорвать все связи с наследием коррумпированной советской системы?
По словам директора НАБУ Артема Сытника, он очень удивлен, что при снятии неприкосновенности с Борислава Розенблатта и Максима Полякова НАБУ хвалили за их работу, а в истории с миграционной службой критикуют.
По словам главы НАБУ Артема Сытника, некоторые руководители силовых органов и государства делают все, чтобы затормозить или сорвать борьбу с топ-коррупцией в стране, заявляя, что наблюдается просто конфликт силовых ведомств.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией в Украине невозможна.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований.