Якубин: антикоррупционеры сражаются между собой за деньги и симпатии Запада

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В и без того неспокойных отношениях украинских "младоантикоррупционеров" разгорелся новый скандал. В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого нашли прослушку, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, "жучки" находились в аквариуме. Также установлено, что подложил их якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов. САП пока что не подтверждает эту информацию.

По словам собеседников издания, обнаруженная прослушка принадлежит Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Ранее СМИ сообщили, что Холодницкий может подать в отставку.

Стратегия власти: взять под контроль или стравить

В борьбе антикоррупционеров намешано очень многое: человеческий фактор, конфликты интересов, борьба за политические перспективы, за ресурсы, рассказал РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин. Он напомнил, что создавалась целая группа антикоррупционных органов – НАБУ, САП, НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции) точечно и нередко с отчасти совпадающими функциями.

"У тех же НАБУ есть часть функций, перекликающихся с недавно запущенным Государственным бюро расследований (ГБР). Специализированная антикоррупционная прокуратура – вроде бы подраздел генеральной прокуратуры, но в то же время как бы вроде бы независимая часть, которая должна сотрудничать с НАБУ, но есть желание быть не просто обвинительной стороной, но и выполнять публичную роль, получать больше публичных ресурсов", – сообщил эксперт.

НАПК создавалось для проверки электронных деклараций, продолжил политолог, но в то же время у руководства этого агентства есть желание играть свою игру и не двигаться в фарватере решений, которые принимает, например, НАБУ.

"С самого начала, когда запускались эти структуры, они запускались как бы единым фронтом, но по факту оказалось, что за контроль над этими структурами происходила борьба между властными органами, группами во власти. Они с самого начала были занитересованы, чтобы установить над одними органами контроль, а других стравить между собой", – пояснил Якубин.

Например, НАПК во многом контролируется и на Банковой, и на Грушевского: "получилось, что сама хорошая идея антикоррупционной проверки деклараций во многом девальвирована темпами сбора, проверки и так далее". НАБУ создавалось во многом под влиянием западных структур, но у руководства агентства возникли собственные приоритеты – увеличения полномочий, попытка сделать его главным органом. А САП создавалась как помощник НАБУ, но ее руководство тоже начало жить своей жизнью, тоже думало о том, как нарастить ресурсы и сохраниться каак отдельное подразделение, перечислил политолог.

Кто здесь главный антикоррупционер

Также большую роль в борьбе антикоррупционеров, уверен Якубин, играет персональный фактор.

"Например, руководители с самого начала рассматривали эти органы для дальнейшей политической карьеры. Тот же Сытник не рассматривал себя только в должности главы НАБУ. Он считает, что в недалеком будущем это поможет ему перейти в большую политику. Холодницкий также ищет перспективы своего сохранения во власти, контролем над ресурсами. Плюс идет борьба за то, кто является самым главным антикоррупционным органом, борются за бюджеты", – заявил эксперт.

По мнению Якубина, возможная отставка Холодницкого в какой-то мере является попыткой со стороны НАБУ убрать главу САП. Также есть интересный нюанс: учитывая то, что САП – это подраздел генеральной прокуратуры, вполне возможно, что Луценко возьмет под контроль САП (назначит руководителем своего человека) или будет сам исполнять обязанности по руководству этим подразделением.

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"Руководители антикоррупционных органов имеют свои личные, персональные, материальные амбиции. Плюс борьба за ресурсы. Плюс борьбы за имидж: кто контролирует это сладкое место главного антикоррупционного органа, тот, получается, и может рассчитывать и на какую-то поддержку и ресурсы со стороны Запада, и на бюджетные ресурсы", – подытожил эксперт.