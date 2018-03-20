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    СМИ узнали о намерении Холодницкого подать в отставку

    (обновлено: )13611
    По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке. Кроме того, Холодницкий планирует уйти в отпуск до Пасхальных праздников.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в прокуратуре.

    По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.

    "У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", — пояснил собеседник в САП.

    В то же время, как пишет ТСН, Холодницкий планирует уйти в отпуск до Пасхальных праздников.

    В то же время представитель САП Ярослав Гордиевич опроверг эту информацию.

    Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.

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