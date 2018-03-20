СМИ узнали о намерении Холодницкого подать в отставку

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в прокуратуре.

По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.

"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", — пояснил собеседник в САП.

В то же время, как пишет ТСН, Холодницкий планирует уйти в отпуск до Пасхальных праздников.

В то же время представитель САП Ярослав Гордиевич опроверг эту информацию.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.