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    Общество

    НАБУ прослушивало Холодницкого через "жучки" в аквариуме - СМИ

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    По данным СМИ, подложил подслушивающие устройства в кабинет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого были найдены подслушивающие устройства. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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    Как отмечается, "жучки" находились в аквариуме.

    Также установлено, что подложил их якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.

    САП пока что не подтверждает эту информацию.

    По словам собеседников издания, обнаруженная прослушка принадлежит Национальному антикоррупционному бюро Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что Холодницкий может подать в отставку.

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