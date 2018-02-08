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    Холодницкий об Антикоррупционном суде: в этом году не будет

    (обновлено: )195
    По словам главы САП, конкурсы в Антикоррупционный суд будут более сложными, чем в антикоррупционную прокуратуру: "Представьте, какая будет ситуация с избранием судей. Это время, которого у нас нет".
    Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. 

    Молоточек судьи
    Из открытых источников
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    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в Украине в этом году, сообщает УНИАН.

    "Я вижу темпы голосования закона и обсуждения. И зная украинские реалии, я боюсь, что этот суд не сможет заработать в 2018 году, к сожалению", — сказал Холодницкий.

    По словам главы САП, конкурсы в Антикоррупционный суд будут более сложными, чем в антикоррупционную прокуратуру. 

    "Представьте, какая будет ситуация с избранием судей. Это время, которого у нас нет", — сказал руководитель САП.

    Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что Антикоррупционный суд может заработать в Украине с 2019 году, если Верховная Рада примет закон о его деятельности уже в этом году.

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