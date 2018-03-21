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    Политика

    Сытник назвал "фантастикой" данные СМИ о прослушке Холодницкого

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    Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что журналисты имеют возможность лично спросить у руководителя САП Холодницкого о том, что же "он там нашел в своем кабинете".
    Артем Сытник
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Сообщения некоторых СМИ о прослушивании в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого является искаженной информацией.

    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец
    Под колпаком. ЦРУ, СБУ и политически обоснованная прослушка

    Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел", сообщает Укринформ.

    "К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", — заявил Сытник, отметив, что здесь "нечего комментировать".

    Директор НАБУ заметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

    Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого были найдены подслушивающие устройства.

     

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