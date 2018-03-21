Сытник назвал "фантастикой" данные СМИ о прослушке Холодницкого

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Сообщения некоторых СМИ о прослушивании в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого является искаженной информацией.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел", сообщает Укринформ.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", — заявил Сытник, отметив, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ заметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого были найдены подслушивающие устройства.