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    Василий Вакаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Василий Вакаров
    В конфликте силовиков Кабмин определился, чью сторону занять — Вакаров
    19:35 02.02.2018
    604Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров подчеркнул, что в конфликте НАБУ и ГПУ Соединенные Штаты Америки отстаивали именно сторону бюро.
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    Вакаров: национализация "ПриватБанка" - коррупционная афера
    08:06 01.01.2018
    1510Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По мнению эксперта Василия Вакарова, Луценко — один из крупнейших коррупционеров в стране, и его заявления о борьбе с коррупцией выглядят, как минимум, неискренне.
    Петр Порошенко
    Во главе коррупционной пирамиды Украины стоит Порошенко – Вакаров
    08:36 20.12.2017
    2115Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Прежде чем создавать антикоррупционнй суд в Украине, нужно реформировать пенитенциарную службу, считает эксперт по антикоррупционной политике.
    Василий Вакаров
    НАБУ и НАПК пока не справляются со своими функциями — эксперт
    13:54 08.12.2017
    173Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Василий Вакаров считает, что НАПК можно упразднить, а его функции — передать другим структурам, но все равно вначале нужно подождать разрешения конфликта между НАБУ и ГПУ.
    Василий Вакаров
    Эксперт: очевидно, что Сытник и Корчак – заложники политического конфликта
    09:25 24.11.2017
    126Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Василия Вакарова, противостояние двух антикоррупционных органов все больше вызывает вопросов у общества по поводу целесообразности их существования.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко
    Эксперт: МВФ показал Порошенко и Гройсману "красную карточку"
    08:58 11.11.2017
    2516Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что президент Порошенко находится в конфликте интересов с бизнесменом Порошенко, а такая ситуация в мировой практике и называется коррупцией.
    Василий Вакаров
    Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров
    18:14 12.10.2017
    2040Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Реальных результатов в расследовании хищений при закупке топлива Минобороны пока нет, НАБУ и САП впустую шумят и, как всегда, пиарятся, считает эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.
    Василий Вакаров
    "Золото Януковича" вернется в Украину, как деньги Лазаренко - юрист
    09:08 11.09.2017
    1031Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Представители Генеральной прокуратуры дают разные сведения о судьбе 500 килограммов золота, что выглядит как подготовка к новому политическому сезону, заявил юрист Василий Вакаров.
    Василий Вакаров
    Чудеса приватизации: все акции облэнерго остались в руках Ахметова - Вакаров
    00:08 19.08.2017
    599
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" назвал покупку подконтрольной украинскому олигарху компанией пакетов акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго" одним из важнейших событий недели.
    Василий Вакаров
    БПП и Аваков блокируют работу НАБУ - эксперт
    19:01 15.05.2017
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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что работу НАБУ блокирует определенная группа людей, принадлежащая к БПП, но которая считает себя внутренними оппозиционерами.
    Василий Вакаров
    Е-декларирование и бунты сельских депутатов на местах
    18:08 14.04.2017
    564Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" отметил, что электронные декларации должны быть простыми и доступными, а не состоять из вороха надуманных пунктов.
    Василий Вакаров
    Вакаров: 95% средств на программное обеспечение НАПК разворованы
    21:54 31.03.2017
    488Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире ГС заявил, что конфликты интересов, заложенные при формировании НАПК, со временем только стали глубже.
    Василий Вакаров
    Вакаров об аудиторе НАБУ: кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту
    04:25 20.03.2017
    70
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что аудитора НАБУ от Кабмина не будут выбирать как в ВР, так как кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту.
    Василий Вакаров
    Все судебные органы высказались против антикоррупционных судов - Вакаров
    23:52 10.03.2017
    111
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" проанализировал, почему законопроект об Антикоррупционном суде был признан антиконституционным.
    Василий Вакаров
    Гонтарева и Кубив рано или поздно будут на скамье подсудимых – Вакаров
    17:31 15.12.2016
    1072
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" озвучил имена главных коррупционеров страны и пояснил, почему они до сих пор не оказались на скамье подсудимых.
    Василий Вакаров
    НАБУ vs НАПК: результатов нет, зато много самопиара – Вакаров
    10:29 11.12.2016
    334Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" заявил, что на уменьшение уровня коррупции в стране не влияет ни создание антикоррупционных органов, ни е-декларирование.
    На месте строительства проекта Стена
    "Стена": мегакоррупция под видом ура-патриотизма – эксперт
    09:15 12.10.2016
    2307
    Почему проект "Стена" или "Европейский вал" стал символом украинской коррупции, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.
    Петр Порошенко и Владимир Гройсман в Раде 14 апреля
    Эксперт: Порошенко и Гройсман - потенциальные коррупционеры
    10:28 02.09.2016
    2372
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире «ГС» разъяснил, почему за минувший год ни один чиновник высокого уровня не был осужден за коррупцию.
    Государственная фискальная служба Украины
    Инновации в ГФС: вместо реальной работы ведомство пиарится – эксперт
    15:22 07.08.2016
    290Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    ГФС усилила ответственность руководителей службы за взяточничество подчиненных. Эксперт Василий Вакаров заявил, что этот механизм мог бы работать, если к ответственности привлекался бы непосредственно или Насиров как председатель ГФС, или руководитель аппарата.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    После реформы более 90% прокуроров остались на своих должностях - Вакаров
    23:01 25.07.2016
    69
    По мнению заместителя председателя общественного союза "Центр предотвращения и противодействия коррупции" Василия Вакарова, анкеты добропорядочности, которые должны заполнить сотрудники ГПУ, вряд ли помогут в очистке прокуратуры.
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