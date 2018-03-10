Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что президент Порошенко находится в конфликте интересов с бизнесменом Порошенко, а такая ситуация в мировой практике и называется коррупцией.
Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" назвал покупку подконтрольной украинскому олигарху компанией пакетов акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго" одним из важнейших событий недели.
Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что работу НАБУ блокирует определенная группа людей, принадлежащая к БПП, но которая считает себя внутренними оппозиционерами.
Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что аудитора НАБУ от Кабмина не будут выбирать как в ВР, так как кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту.
ГФС усилила ответственность руководителей службы за взяточничество подчиненных. Эксперт Василий Вакаров заявил, что этот механизм мог бы работать, если к ответственности привлекался бы непосредственно или Насиров как председатель ГФС, или руководитель аппарата.
По мнению заместителя председателя общественного союза "Центр предотвращения и противодействия коррупции" Василия Вакарова, анкеты добропорядочности, которые должны заполнить сотрудники ГПУ, вряд ли помогут в очистке прокуратуры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".