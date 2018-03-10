наверх
10.03.201810:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Степан Кубив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 136
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Министры нового Кабмина на часе вопросов в Раде
    Кабмин начал формирование "Плана Маршалла" для Украины без представителей АП
    15:48 29.01.2018
    406
    Первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив возглавил рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины".
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    Кубив: торговля с неподконтрольной частью Донбасса лежит в рамках закона
    13:08 19.01.2018
    271Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Первый вице-премьер Украины считает, что торговые отношения Донбассом поддерживают целостность Украины и соответствуют законодательству.
    Первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив
    Запущена новая линия по печати загранпаспортов: 775 тысяч украинцев ждут бланки
    13:33 16.01.2018
    121
    Глава Минэкономразвития Степан Кубив обещает, что после запуска новой линии по производству бланков позволит ликвидировать очередь в течение 2-3 месяцев.
    Доллары США
    Озвучены убытки Украины от потери российского рынка
    11:42 30.11.2017
    4473Новые санкции в отношении России.
    Первый вице-премьер Степан Кубив сообщил, что Украина потеряла традиционные рынки реализации продукции, главным из которых был российский. По его словам, потери составили около 15 миллиардов долларов.
    Степан Кубив. Архивное фото
    В Минэкономики сообщили о росте ВВП в третьем квартале
    11:35 30.11.2017
    120
    По словам первого вице-премьер Украины - главы Минэкономики Степана Кубива, в целом отрасли экономики демонстрируют рост, отстают только те, которые были ориентированы на экспорт в Российскую Федерацию.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин просит еще неделю на рассмотрение госбюджета-2018
    13:37 06.11.2017
    94Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Вице-премьер Степан Кубив на Согласительном совете в Верховной Раде предложил сразу рассмотреть перераспределение субсидий, а потом уже утверждать проект госбюджета.
    Флаг Украины. Архивное фото
    "План Маршалла для Украины" разрабатывается и… отменяется
    13:15 06.11.2017
    1386
    Когда литовская сторона только выдвинула инициативу о составлении "нового плана Маршалла", незаангажированные эксперты пришли к выводу, что в них желаемое выдается за действительное.
    Доменная печь. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Киев заявил о выходе промышленности из кризиса
    18:47 23.10.2017
    1338
    По словам Степана Кубива, больше всего выросли переработка и химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.
    Министерство экономики Украины
    Кабмин рассчитывает привлекать $5 млрд в год по "плану Маршалла"
    12:47 14.09.2017
    463
    Глава министерства экономки Степан Кубив заявил, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. Минист уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.
    Степан Кубив
    В Кабмине озвучили масштабы рейдерства земли в Украине
    15:45 13.09.2017
    534
    По словам вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в Кабмине оценили сегмент жертв рейдеров - это от тысячи до трех тысяч гектаров земли, которые захватываются.
    Гривны
    Эксперт: рост ВВП в 2% для Украины – большой неуспех
    19:01 26.08.2017
    773
    Финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" отметил, что прогнозы первого вице-премьера Степана Кубива по макроэкономической ситуации в стране – вполне адекватные, но до выхода из кризиса еще далеко.
    Степан Кубив
    Стало известно, когда в Раду внесут проект бюджета на 2018 год
    18:28 25.08.2017
    174Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Как сообщается, бюджет согласован с министерствами, проведено общее совещание президента Украины, премьера, спикера Верховной Рады и представителей парламентских фракций.
    Министерство экономики Украины
    Минэкономики обеспокоилось ростом цен на сжиженный газ
    20:44 23.08.2017
    907
    В Минэкономики заявили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита. Это повлияло на цену".
    Флаг Украины и герб России
    Украина намерена разорвать еще одно соглашение с Россией
    21:45 08.08.2017
    1640
    В повестке для заседания правительства на среду указан пункт о прекращении действия соглашения между Кабмином и правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.
    Степан Кубив. Архивное фото
    Кубив протестирует безвизовый режим
    15:37 10.06.2017
    227Европа открывает для украинцев свои границы
    Делегация Министерства экономического развития и торговли Украины во главе со Степаном Кубивом полетят регулярным рейсом. Вместо служебных они будут использовать обычные биометрические паспорта.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП
    13:45 31.05.2017
    758
    По словам министра экономики Степана Кубива, в проекте постановления закладывается рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, а индекс потребительских цен - 12,9%. Ранее эти показатели находились на уровне 3% и 8,1% соответственно.
    Пенсионеры за компьютерами. Архивное фото
    В Кабмине задумались о создании в Украине сетей 4G и 5G
    04:59 26.05.2017
    198
    По словам первог вице-премьер-министра Степана Кубива, Южная Корея является важным стратегическим партнером для Украины и что потенциал сотрудничества между двумя странами пока используется очень слабо.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украина и Китай договорились о реконструкции Шулявского путепровода
    23:55 14.05.2017
    319Обрушение автомобильного моста в Киеве
    По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов.
    Валерия Гонтарева и Степан Кубив
    Финансы поют... Кубив и Гонтарева: мистер-рефинанс и мадам-ликвидация
    13:09 12.05.2017
    865Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    После 2-х месячного отпуска нынешней главы Нацбанка в отпуск уйдет Верховная Рада и голосование по новому главе произойдет не ранее сентября.
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области 
    02:34 03.05.2017
    248Украина в тисках энергозависимости
    Электростанция занимает площадь 14,6 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей JASolar) составляет 9,9 МВт. Станция способна производить около 11 млн кВт/ч в год.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны