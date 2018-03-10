По словам первого вице-премьер Украины - главы Минэкономики Степана Кубива, в целом отрасли экономики демонстрируют рост, отстают только те, которые были ориентированы на экспорт в Российскую Федерацию.
По словам Степана Кубива, больше всего выросли переработка и химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.
По словам вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в Кабмине оценили сегмент жертв рейдеров - это от тысячи до трех тысяч гектаров земли, которые захватываются.
Финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" отметил, что прогнозы первого вице-премьера Степана Кубива по макроэкономической ситуации в стране – вполне адекватные, но до выхода из кризиса еще далеко.
В повестке для заседания правительства на среду указан пункт о прекращении действия соглашения между Кабмином и правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.
По словам министра экономики Степана Кубива, в проекте постановления закладывается рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, а индекс потребительских цен - 12,9%. Ранее эти показатели находились на уровне 3% и 8,1% соответственно.
По словам первог вице-премьер-министра Степана Кубива, Южная Корея является важным стратегическим партнером для Украины и что потенциал сотрудничества между двумя странами пока используется очень слабо.
По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".