Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
Игорь Шевченко полагает, что введение кредитного реестра Нацбанка поможет выявлять потенциально проблемные кредиты еще на начальном этапе и, тем самым, будет способствовать очищению банковской системы.
Центробанк борется с инфляцией путем... удорожания кредитов. Уже второй раз в году НБУ поднимает учетную ставку, от которой зависит уровень кредитных и депозитных ставок в стране. Это может вызвать новый виток инфляции и привести к новому падению экономики.
По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
Правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Максимальной - 30% - учетная ставка НБУ была с марта по август 2015 года.
Фракции парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" заявили о намерении поддержать кандидатуру Якова Смолия на пост главы Нацбанка Украины. Противвыступили "Радикальная партия" и "Оппоблок".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
Центробанк борется с инфляцией путем... удорожания кредитов. Уже второй раз в году НБУ поднимает учетную ставку, от которой зависит уровень кредитных и депозитных ставок в стране. Это может вызвать новый виток инфляции и привести к новому падению экономики.
Правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Максимальной - 30% - учетная ставка НБУ была с марта по август 2015 года.
Банки постепенно возвращаются на рынок кредитования, выдавая населению потребительские займы. Финучреждения не стесняются заламывать за свои услуги 40-60% годовых, при этом депозиты предлагают под смешные 15%.
Сокращение произошло из-за того, что в январе украинское правительство осуществило платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 миллиона долларов.
По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, динамика курса нацвалюты в предыдущие годы показывает, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года.
В Киеве под зданием Национального банка Украины в четверг, 12 января, снова протестовали валютные заемщики — граждане, получившие кредиты в иностранной валюте. Свою акцию протестующие назвали "Банковский бунт".
Под зданием Национального банка Украины продолжается акция протеста, в которой принимают участие несколько сотен человек. Собравшиеся люди требуют отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой и стабилизации курса гривны.
В среду у здания Национального банка Украины собрались митингующие, которые требовали, чтобы им вернули их деньги, "пропавшие" в банках, вернуть курс гривны по восемь гривен за доллар и настаивают на отставке глава НБУ Валерии Гонтаревой.
В понедельник в Украине входят в оборот новые 500 гривен образца 2015 года, которые немного отличаются от старых по дизайну, структуре и элементам защиты. Смотрите в фоторепортаже о том, как выглядят новые купюры.
Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом в 500 гривен, которая является самой крупной денежной купюрой в Украине. Новые банкноты будут вводиться в оборот путем замещения изношенных и поврежденных старых банкнот соответствующего номинала.
В четверг у здания Национального банка Украины собрались митингующие, с требованием отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой. Участники акции протеста держали плакаты с надписями "Гонтарева, перестань гнобить украинцев или иди вон!", "Четверг - день печали и гнева пострадавших от НБУ".
В четверг у стен Нацбанка снова протестовали. Собравшиеся держали плакаты с надписями "Нет! Коррупции в банковской системе Украины!", "Нет! Депозитному и кредитному рабству в Украине!", "Нет! Экономическому саботажу в Украине!".
Под стенами Национального банка Украины в четверг продолжились акции протеста активистов "финансового Майдана", пенсионеры и валютные вкладчики, которые сейчас не имеют возможности забрать из банков свои деньги.
Активисты "финансового Майдана" вновь собрались у здания НБУ. Митингующие готовят обращение к президенту Украины и генеральную прокуратуру с требованием расследовать факт государственной измены банков, которые осуществляли кредитование населения в иностранной валюте.
В Киеве под Национальным банком Украины в понедельник, 17 ноября, протестовали валютные заемщики — граждане, получившие кредиты в иностранной валюте. Свою акцию они назвали "Банковский бунт - восстание рабов".
Митингующие у здания Нацбанка во вторник выступили за отставку его главы Валерии Гонтаревой. Участники акции у парламента потребовали вернуть им вклады из обанкротившихся банков "Михайловский", Дельта банк и VAB банк.
Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает, что "атака" Таруты и Тимошенко на Гонтареву – это не их война с чиновницей, а системная война, которая началась лично против президента Порошенко.
Между вкладчиками обанкротившихся банков и заместителем главы Национального банка Украины Якова Смолия в среду произошел конфликт. Перепалка между активистами и Смолием произошла в Киеве под зданием Национального банка.
В случае решения Совета национальной безопасности и обороны касательно санкций в отношении украинских банков с российским капиталом, будет соответствующее решение Национального банка Украины, заявила глава регулятора Валерия Гонтарева в Раде.
Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом в 500 гривен, которая является самой крупной денежной купюрой в Украине. Новые банкноты будут вводиться в оборот путем замещения изношенных и поврежденных старых банкнот соответствующего номинала.
У здания Национального банка Украины в центре Киева в среду продолжаются протесты активистов "финансового" Майдана. Подробнее о ситуации под стенами здания регулятора смотрите в видео РИА Новости Украина.
Начиная с 5 февраля регулятор отказывается от проведения валютных аукционов и индикативного курса гривны. Теперь курс будет устанавливаться банками на основании объективных параметров рыночного спроса и предложения.
Глава НБУ Валерия Гонтарева предлагает оставить в бюджете на следующий год курс доллара на уровне 12,90 гривен. Она заявила, что в Украине есть реальные проблемы в экономике, поэтому следует ожидать проблем с торговым балансом.
По состоянию на 1 апреля в наличном обращении в Украине находилось наличности на общую сумму 287,8 миллиарда гривен, в том числе банкнот – 285,8 миллиарда гривен и монет - 1,9 миллиарда гривен. Данные НБУ смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Национальный банк Украины 11 апреля запустил в обращение обновленную банкноту номиналом 500 гривен образца 2015 года с усовершенствованной системой защиты. Регулятор перечислил элементы защиты банкноты.
С начала 2015 годы объемы валюты, выкупаемой у населения Украины, растут, а продажи долларов гражданам падают. Экс-министр экономики Виктор Суслов считает, что "НБУ вернулся к политике фиксированного курса".
Инфографика РИА Новости Украина на основе статистических данных развития экономики Украины показывает, как государственная система движется к дефолту. Также дается понять, какие последствия ожидают украинцев в результате.
С марта нынешнего года гривна последовательно дешевела относительно доллара. За прошедший период гривна обновила исторические минимумы 2008-2009 годов и установила новые антирекорды обесценивания. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.