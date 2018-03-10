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    Национальный банк Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    3442
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Доллары и гривны
    Нацбанк укрепил гривну
    09:19 06.03.2018
    241
    Национальный банк Украины установил на вторник, 6 марта, на следующем уровне: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    Кредитный реестр НБУ уменьшит проблемную задолженность – эксперт
    17:34 05.03.2018
    84
    Игорь Шевченко полагает, что введение кредитного реестра Нацбанка поможет выявлять потенциально проблемные кредиты еще на начальном этапе и, тем самым, будет способствовать очищению банковской системы.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    Гривна начинает неделю с укрепления по отношению к доллару
    05:25 05.03.2018
    701
    Официальные курсы валют на понедельник, 5 марта, установлены на следующем уровне: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.
    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
    Доллары и гривны
    Нацбанк: банки будут точнее показывать стоимость кредита
    20:14 03.03.2018
    161
    В Нацбанке сообщили, что согласно новой норме банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей.
    День и кошелек. Архивное фото
    В НБУ сообщили, какую купюру чаще всего подделывают
    15:39 03.03.2018
    246
    В Нацбанке сообщили, что в 2017 году из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн (7%); 100 грн (17%); 50 грн (13%).
    Национальный банк Украины
    НБУ повышает ставку и... хоронит экономику
    08:20 03.03.2018
    3271Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Центробанк борется с инфляцией путем... удорожания кредитов. Уже второй раз в году НБУ поднимает учетную ставку, от которой зависит уровень кредитных и депозитных ставок в стране. Это может вызвать новый виток инфляции и привести к новому падению экономики.
    Александр Гончаров
    Гончаров: новый взлет ставок по кредитам — все идет по плану
    17:55 02.03.2018
    375
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
    ПриватБанк
    У Коломойского опровергли заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll
    16:24 02.03.2018
    157Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
    Сергей Каплин. Архивное фото
    Каплин: идут локальные депутатские бои за пост главы НБУ
    16:12 02.03.2018
    80Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По словам народного депутата Сергея Каплина, закрыть вопрос с назначением нового главы Нацбанка мешает отсутствие консенсуса во фракции "Народного фронта".
    Обмен валют
    Нацбанк существенно опустил курсы доллара и евро
    09:00 02.03.2018
    455
    Национальный банк в течение всей недели укрепляет курс гривны. По отношению к доллару национальная валюта Украины за несколько дней укрепилась на 40 копеек.
    Нацбанк
    Идут торги. СМИ назвали дату назначения нового главы НБУ
    15:52 01.03.2018
    73
    Как сообщил источник во фракции "Народный фронт", для фракции вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ привязан к голосованию за нового уполномоченного по правам человека.
    Нацбанк Украины
    Нацбанк прокомментировал выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольме
    15:14 01.03.2018
    439Дело - труба! В Украине кризис с газом
    И. о. главы регулятора Яков Смолий заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что выигрыш "Нафтогаза" является позитивным фактором для динамики международных резервов.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк повысил учетную ставку
    14:19 01.03.2018
    966
    Правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Максимальной - 30% - учетная ставка НБУ была с марта по август 2015 года.
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Назначение нового главы Нацбанка отложено - депутат
    11:06 01.03.2018
    139Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его коллеги по Верховной Раде "пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы".
    Одна гривна, монета
    Нацбанк существенно укрепил гривну
    08:21 01.03.2018
    467Курс гривны летит в пропасть
    Национальный банк Украины укрепил курс гривны по отношению к доллару на четверг на 14 копеек, к евро - на 41 копейку, а к 10 российским рублям - на 9 копеек.
    Заседание Верховной рады Украины
    Замена Гонтаревой. Рада рассмотрит вопрос о назначении главы НБУ
    02:52 01.03.2018
    97Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Фракции парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" заявили о намерении поддержать кандидатуру Якова Смолия на пост главы Нацбанка Украины. Противвыступили "Радикальная партия" и "Оппоблок".
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    Совет НБУ поддержал предложенную Порошенко кандидатуру главы Нацбанка
    12:28 28.02.2018
    156
    Совет НБУ обратился к парламенту Украины, выразив поддержку представлению президента относительно назначения Смолия главой Национального банка Украины.
    Гривна и доллары
    Доллар вновь упал ниже 27 гривен, российский рубль подорожал
    08:21 28.02.2018
    591
    Национальный банк незначительно снизил официальные курсы доллара и евро. Доллар откатился ниже отметки в 27 грн/долл, российский рубль подорожал.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    3442
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Национальный банк Украины
    НБУ повышает ставку и... хоронит экономику
    08:20 03.03.2018
    3271
    Центробанк борется с инфляцией путем... удорожания кредитов. Уже второй раз в году НБУ поднимает учетную ставку, от которой зависит уровень кредитных и депозитных ставок в стране. Это может вызвать новый виток инфляции и привести к новому падению экономики.
    НБУ презентовал обновленные банкноты номиналом 500 грн
    Курсы доллара и евро от НБУ опустились еще ниже
    08:14 08.02.2018
    1248
    Национальный банк Украины продолжил политику укрепления курса украинской валюты. Официальные курсы евро и доллара существенно просели: в течение минувшей недели они упали на 1,5-2 гривны.
    Валюта
    Курсы от НБУ: доллар и евро снова подорожали
    09:03 16.02.2018
    1124
    Национальный банк Украины поднял официальные курсы основных валют по отношению к гривне. Доллар, евро и российский рубль начали возвращать утерянные позиции.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк повысил учетную ставку
    14:19 01.03.2018
    966
    Правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Максимальной - 30% - учетная ставка НБУ была с марта по август 2015 года.
    Гривны
    Гривна резко пошла вниз на межбанке
    12:29 16.02.2018
    897
    На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,98-27,02 гривны; евро - 33,80-33,85 гривны; российский рубль - 0,4788-0,4801 гривны.
    Денежные купюры Украины
    Банки кредитуют и дерут с граждан безбожно
    08:23 19.02.2018
    878
    Банки постепенно возвращаются на рынок кредитования, выдавая населению потребительские займы. Финучреждения не стесняются заламывать за свои услуги 40-60% годовых, при этом депозиты предлагают под смешные 15%.
    Национальный банк Украины
    НБУ объяснил, зачем ему счета сотрудников телеканала Коломойского
    04:40 09.02.2018
    705
    По данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", которым ранее руководил Игорь Коломойский.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    Гривна начинает неделю с укрепления по отношению к доллару
    05:25 05.03.2018
    701
    Официальные курсы валют на понедельник, 5 марта, установлены на следующем уровне: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.
    НБУ презентовал обновленные банкноты номиналом 500 грн
    Нацбанк вернул курс гривны на уровень 27 грн/долл
    09:21 12.02.2018
    694
    Официальные курс валют на начало текущей недели понижены. Национальный банк вернул курс гривны на позиции ноября 2017 года: доллар - по 27 гривен, евро - 33,20 грн.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    Как снег. Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились на 2%
    07:16 09.02.2018
    690
    Сокращение произошло из-за того, что в январе украинское правительство осуществило платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 миллиона долларов.
    Обмен валют
    Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года
    09:31 15.02.2018
    668
    Курс национальной валюты по отношению к доллару вернулся на уровень середины октября 2017 года. Всего за неделю НБУ понизил официальный курс доллара на 2 гривны.
    Гривна и доллары
    Доллар вновь упал ниже 27 гривен, российский рубль подорожал
    08:21 28.02.2018
    591
    Национальный банк незначительно снизил официальные курсы доллара и евро. Доллар откатился ниже отметки в 27 грн/долл, российский рубль подорожал.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    Национальный банк укрепил гривну
    08:18 22.02.2018
    479
    Официальный курс гривны по отношению к доллару укрепился на 8 копеек, к евро - на 18 копеек, а к 10 российским рублям - на три копейки. Соответствующие курсы установлены на четверг.
    Одна гривна, монета
    Нацбанк существенно укрепил гривну
    08:21 01.03.2018
    467
    Национальный банк Украины укрепил курс гривны по отношению к доллару на четверг на 14 копеек, к евро - на 41 копейку, а к 10 российским рублям - на 9 копеек.
    Обмен валют
    Нацбанк существенно опустил курсы доллара и евро
    09:00 02.03.2018
    455
    Национальный банк в течение всей недели укрепляет курс гривны. По отношению к доллару национальная валюта Украины за несколько дней укрепилась на 40 копеек.
    Нацбанк Украины
    Нацбанк прокомментировал выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольме
    15:14 01.03.2018
    439
    И. о. главы регулятора Яков Смолий заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что выигрыш "Нафтогаза" является позитивным фактором для динамики международных резервов.
    Одна гривна, монета
    НБУ понизил курс гривны к доллару
    08:23 21.02.2018
    423
    Официальные курсы валют на среду установлены на следующем уровне: доллар — 27,07 гривны, евро — 33,41 гривны и 10 рублей — 4,79 гривны. По отношению к доллару гривна подешевела, а к евро - укрепилась.
    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
    Нацбанк
    В Нацбанке ответили, почему укрепилась гривна
    14:47 14.02.2018
    418
    По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, динамика курса нацвалюты в предыдущие годы показывает, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года.
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